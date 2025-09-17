Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El edificio BioRegion, sede de la Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad de Granada (UGR), en una imagen de archivo. Pepe Marín

El Consejo de Gobierno de la Junta ratifica la implantación del grado en IA

El título tecnológico y el de Ingeniería Biomédica completan el proceso tras dos informes desfavorables y un visto bueno inédito del Consejo de Universidades

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:01

El grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada (UGR) y el grado en Ingeniería Biomédica, que impartirá junto a ... la Universidad de Jaén, reciben el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Completan un proceso que ha estado repleto de contratiempos y tras dos informes desfavorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) y una aprobación inusual del Consejo de Universidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  3. 3 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  4. 4 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  5. 5

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  6. 6 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  7. 7

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  8. 8 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día
  9. 9 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  10. 10 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Consejo de Gobierno de la Junta ratifica la implantación del grado en IA

El Consejo de Gobierno de la Junta ratifica la implantación del grado en IA