El Consejo de Gobierno de la Junta ratifica la implantación del grado en IA

El grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada (UGR) y el grado en Ingeniería Biomédica, que impartirá junto a ... la Universidad de Jaén, reciben el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Completan un proceso que ha estado repleto de contratiempos y tras dos informes desfavorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) y una aprobación inusual del Consejo de Universidades.

El Consejo de Gobierno autonómico ha autorizado también, este miércoles 17 de septiembre, la implantación en el sistema público universitario andaluz de cuatro nuevas titulaciones de grado y máster incluidas en la nueva programación académica para los cursos 2025-2026 y el siguiente. Previamente, esas enseñanzas han sido refrendadas por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Esa aprobación fue el día 11. Los títulos de la UGR están en el grupo de los que se implantarán en el curso 2026-2027.

En una nota de prensa, la Administración autonómica incide en que «ambos títulos han sido verificados finalmente por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades tras los recursos presentados por la UGR ante la negativa emitida por la Agencia Accua. Tras esa decisión, las dos universidades implicadas han decidido postergar los grados un curso más».

El camino ha sido largo. En diciembre de 2023 comenzaron los plazos oficiales con la aprobación en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad granadina de la propuesta de programación universitaria para el periodo 2025-2028, que fue remitida a la Junta el 29 de ese mismo mes. En febrero de 2024 la institución recibió una primera evaluación de la propuesta por parte de la Dirección General de Coordinación Universitaria, que informaba favorablemente de la inclusión del grado en Ingeniería Biomédica, pero dejaba condicionada la inclusión del grado en IA. Ese escollo se salvó. En mayo de 2024 aparecía en la orden que aprobaba la programación académica.

En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la UGR de 27 de septiembre de 2024 se dio un nuevo paso para proceder a la solicitud de verificación de estos títulos (así como los de másteres y doctorado). La formalización ante el Ministerio se registró el 30 del mismo mes. Y, el 25 de octubre, el pleno del Consejo Social de la Universidad granadina emitió también su informe favorable a la implantación. En 2025 ha habido varias fechas claves. Alcanzando su punto álgido el 29 de junio cuando se dio a conocer que el informe de Accua era desfavorable. Llegó el recurso y el informe de nuevo negativo en los primeros días de agosto. En septiembre todo dio un vuelco y el 9 la Comisión Permanente del Consejo de Universidades dio el visto bueno a estos dos títulos. Son algunas fechas de un proceso que finalmente ve el camino despejado.

Este miércoles, 17 de septiembre, el Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado tres grados y un máster, que a inicios de septiembre han obtenido la resolución favorable de verificación del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De esas cuatro enseñanzas, según informó la Junta en una nota de prensa dos de ellas, que recibieron previamente el informe positivo de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, adscrita a la Consejería de Universidad, arrancan en este año académico, mientras que las dos restantes lo harán en el curso siguiente. En el caso del año universitario 2025-2026, la Universidad de Cádiz (UCA) será la responsable de la puesta en marcha del grado conjunto internacional en Economía Azul Sostenible, en el que también participan las instituciones académicas del Algarve (Portugal), Gdansk (Polonia), Malta, Nápoles Parthenope (Italia), Nord (Noruega) y Split (Croacia). Se trata del primer grado internacional coordinado por una universidad andaluza.

La institución gaditana también amplía su catálogo para este curso con el máster interuniversitario de corte internacional en Gestión Sostenible de Organizaciones: Transición hacia la sostenibilidad para organizaciones y gestión de la resiliencia. Esta titulación de posgrado lo desarrolla junto a las universidades de Bretaña Occidental (Francia), Malta, Gdansk, Split y Nord.