La UGR saluda el acuerdo sobre financiación alcanzado con la Junta

El curso 2025-2026 en la Universidad de Granada (UGR), y el en resto de universidades andaluzas, ha comenzado con buenas noticias en materia de ... financiación. Así lo han valorado estas instituciones públicas. Las universidades públicas andaluzas dispondrán de 16 millones de euros adicionales, que se concretarán en una mesa técnica conformada a tal efecto por las consejerías de Universidad y Hacienda, así como por las propias universidades.

El anuncio del acuerdo entre las universidades y el Gobierno andaluz tuvo lugar este martes, 16 de septiembre, durante el solemne acto de apertura del curso 2025-2026 de las universidades andaluzas, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, copresidido por el rector, y a su vez portavoz de las universidades públicas de Andalucía, Paco Oliva, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Las universidades andaluzas han saludado el acuerdo sobre financiación alcanzado con la Junta y lo han valorado de «forma positiva» en un comunicado emitido este martes.

La pregunta es cuánto dinero de esta cantidad llegarán a la universidad granadina. «Aún no se sabe», señalaron desde la Oficina de Gestión de Comunicación de la UGR. Desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación explicaron que han pedido propuestas a los rectores y debe pasar por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

El anuncio del presidente Juanma Moreno, por el cual se incrementará el presupuesto universitario durante el ejercicio 2025 en 16 millones, consolidables para los futuros ejercicios, según informaron las universidades andaluces este marte en una nota de prensa, «hacen justicia a las demandas de cumplimiento íntegro del modelo de financiación que venían reivindicando los rectores desde el curso pasado». Hay que recordar que el curso pasado hubo un intenso pulso entre los rectores y la Administración autonómica con el tema de la financiación.

Intensas negociaciones

«Con este anuncio se cierra un intenso capítulo de negociaciones y debates sobre la financiación del sistema universitario público andaluz», recoge la nota, en la que se añade el citado escrito: «En este sentido, Moreno ha querido agradecer públicamente la lealtad institucional, el diálogo constructivo y la voluntad de acuerdo de las universidades. Por último, Oliva ha explicitado el compromiso de las diez públicas para seguir contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico y social de Andalucía».

La Junta presumió de que esta nueva inyección de recursos aumentará «todavía más la financiación de las universidades andaluzas, que desde 2018 ha crecido un 30%». Ahora, habrá que ver cómo es el reparto y cómo se concretan el resto de temas de financiación.

En el acto en Sevilla, los discursos de ambos dirigentes han girado en torno a los múltiples cambios que depara el nuevo curso, con la esperada aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), la puesta en marcha de multitud de nuevos títulos y el cumplimiento de los acuerdos firmados en Jaén para el conjunto andaluz, entre otros.