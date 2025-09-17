Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y el rector de la UGR, Pedro Mercado, en el acto de inicio del curso. Pepe Marín

La UGR saluda el acuerdo sobre financiación alcanzado con la Junta

El gobierno autonómico ha pedido propuestas a los rectores de las diez universidades para el reparto de los 16 millones para el ejercicio 2025

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:41

El curso 2025-2026 en la Universidad de Granada (UGR), y el en resto de universidades andaluzas, ha comenzado con buenas noticias en materia de ... financiación. Así lo han valorado estas instituciones públicas. Las universidades públicas andaluzas dispondrán de 16 millones de euros adicionales, que se concretarán en una mesa técnica conformada a tal efecto por las consejerías de Universidad y Hacienda, así como por las propias universidades.

