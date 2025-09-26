Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius EFE

La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia

Los ministros de Defensa de los países fronterizos han acordado tomar «acciones decisivas» para defenderse de las «provocaciones de Moscú»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:57

El aumento de las incursiones aéreas rusas en el espacio aéreo de la Unión Europea ha supuesto una escalada en las provocaciones de Moscú y ... son vistas ya como una amenaza a la seguridad europea. Los ministros de Defensa de nueve países próximos a la frontera con Rusia, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, han mantenido este viernes una videollamada en la que han acordado la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia -que formará parte de la operación de la OTAN 'Centinela del Este'- y que será «una prioridad inminente» para el bloque comunitario.

