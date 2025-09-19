Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un MiG-31 ruso en pleno vuelo. X

Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia

Los cazas han sobrevolado el territorio vecino durante doce minutos en una intromisión que el Gobierno estonio considera «sin precedentes»

M. P.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:57

El Gobierno de Estonia ha denunciado la violación de su espacio aéreo por tres aviones de combate rusos. La incursión de los cazas, MiG-31, ... se ha prolonado durante doce minutos sin que las autoridades de Moscú hayan ofrecido una explicación a avisado previamente a los estonios. El ejecutivo ha hecho público un comunicado en el que considera que esta intrusión carece de «precedentes» y es de un «descaro» absoluto por el Kremlin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  3. 3 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  4. 4

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  7. 7 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  8. 8 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  9. 9

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  10. 10 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia

Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia