Tres aviones de combate rusos violan el espacio aéreo de Estonia
Los cazas han sobrevolado el territorio vecino durante doce minutos en una intromisión que el Gobierno estonio considera «sin precedentes»
M. P.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:57
El Gobierno de Estonia ha denunciado la violación de su espacio aéreo por tres aviones de combate rusos. La incursión de los cazas, MiG-31, ... se ha prolonado durante doce minutos sin que las autoridades de Moscú hayan ofrecido una explicación a avisado previamente a los estonios. El ejecutivo ha hecho público un comunicado en el que considera que esta intrusión carece de «precedentes» y es de un «descaro» absoluto por el Kremlin.
«Rusia ha violado el espacio aéreo estonio cuatro veces este año, lo cual es de por sí inaceptable, pero la violación de hoy, durante la cual tres aviones de combate entraron en nuestro espacio aéreo, es de un descaro sin precedentes», ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, a la agencia Reuters. La acción recuerda a la reciente entrada en el espaio aéreo polaco de una veintena de drones-señuelo rusos, supuestamente después de adquirir un rumbo erroneo, pero que la comunidad occidental ha interpretado como una «provocación» del Gobierno de Vladímir Putin. Varsovia también ha denunciado un intento de intrusión en la madrugada de este viernes
«La creciente presión política y económica de Rusia debe responderse con un rápido reforzamiento de la presión política y económica», ha reivindicado Margus Tsahkna, cuyo Gobierno ha presentado una queja ante la representación diplomática rusa en su país.
