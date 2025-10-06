Israel y Hamás arrancan la negociación entre la paz o un «derramamiento de sangre masivo»

El presidente de EE UU, Donald Trump, tiene claro un objetivo: este fin de semana debe pasar a la Historia como el último de guerra ... en Gaza. Pocas horas antes del comienzo de las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto, previstas para este lunes en El Cairo, el líder republicano ha advertido a las dos lartes que la «primera fase» de su plan de paz «debería completarse esta semana». Esta etapa contempla el inicio de las operaciones para liberar a los rehenes, replegar a las tropas hebreas a una segunda línea y la aplicación de una tregua, que el inquilino de la Casa Blanca ya ha dicho en ocasiones anteriores que desearía para finales de la semana. «Les pido a todos que se movilicen con rapidez. Seguiré monitoreando este conflicto que data de siglos», ha escrito en su red social.

El presidente de EE UU, Donald Trump, tiene claro un objetivo: este fin de semana debe pasar a la Historia como el último de guerra en Gaza. Pocas horas antes del comienzo de las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto, previstas para este lunes en El Cairo, el líder republicano ha advertido a las dos lartes que la «primera fase» de su plan de paz «debería completarse esta semana». Esta etapa contempla el inicio de las operaciones para liberar a los rehenes, replegar a las tropas hebreas a una segunda línea y la aplicación de una tregua, que el inquilino de la Casa Blanca ya ha dicho en ocasiones anteriores que desearía para finales de la semana. «Les pido a todos que se movilicen con rapidez. Seguiré monitoreando este conflicto que data de siglos», ha escrito en su red social.

El reloj corre, La Administración estadounidense considera que estos primeros días resultan esenciales para el futuro del plan de paz. Se trata de evitar la escalada de tensiones en Gaza y, sobre todo, que entre Israel y Hamás afloren nuevos agravios y exigencias cada vez más difíciles de cumplir como ha sucedido en anteriores negociaciones. Trump quiere impedir a toda costa un proceso como los dos últimos, en los que las conversaciones para una tregua se dilataron semanasy solo sirvieron para que las distancias se agrandasen y los equipos hebreo e islamista se enrocaran.

«El tiempo es esencial o se producirá un derramamiento de sangre masivo. Algo que nadie quiere ver», ha proclamado Trump en otro mensaje. Este domingo el mandatario ya lanzó un aviso a Hamás para dejarle claro que el desarme de sus militantes y el fin de su control sobre la Franja son definitivos; si se aferra al poder, será sometido a la «aniquilación total».

Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU. también ha señalado en la cadena ABC que la agilidad es ahora un factor fundamental. «Queremos que esto suceda rápidamente. Si no, creo que todo el acuerdo se pone en peligro», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, que en función del curso de las conversaciones podría sumarse en algún momento a la delegacion estadounidense en Egipto encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner.

Rubio ha limitado el alcance de la reunión de este lunes a la lógica de un intercambio de rehenes por prisioneros. El resto de los debates sobre el plan de paz y el futuro de Gaza quedan para rondas posteriores.

Sin embargo, la importancia de este primer paso es indiscutible, sobre todo para el alivio de las familias de los secuestrados y la posibilidad de que las armas callen en la Franja. Rubio ha recordado que la guerra sigue en este territorio y que, aunque la ofensiva se ha suspendido, las operaciones defensivas continúan en vigor. Los bombardeos se ha reducido, pero no han cesado. Los islamistas aseguran que se han producido al menos 94 asesinatos desde la madrugada del domingo. El ejército hebreo ha admitido este lunes que ha realizado ataques, pero circ¡unscritos según su versión a la destrucción de posiciones militares de Hamás.

La reunificación de los rehenes

Las conversaciones de este lunes marcan la diferencia entre la paz y la guerra. Si hay acuerdo en torno a los rehenes, las acciones bélicas deberán suspenderse por los dos bandos. «Si hay combates activos en curso, simplemente no se puede» llevar a cabo el intercambio, ha destacado Rubio. Los milicianos, de hecho, han trasladado a los mediadores de Catar y Egipto que reunir a los rehenes supervivientes y los restos de los fallecidos será una tarea complicada, pero prácticamente imposible en un escenario de enfrentamientos. Washington confía en que Israel haga su parte y repliegue a una segunda línea sus tropas. El plan establece que el ejército mantenga el control sobre la mayor parte del territorio dentro de Gaza y deje libre el corredor clave que lo separa de norte del sur. Sin embargo, las restricciones a los movimientos de población seguirán activos. «Aún queda trabajo por hacer», dijo Rubio sobre los múltiples obstáculos que quedan para desarrollar el plan de paz.

Donald Trump, sin embargo, considera que hay motivos para el optimismo tras las «conversaciones muy positivas» que han tenido este fin de semana los enviados del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con los mediadores cataríes y egipcios, así como de otros representantes del mundo árabe.. El principal negociador islamista, Khalil al-Hayya, se ha reunido esta mañana de nuevo con los mediadores para un último intercambio de opiniones antes de viajar a la ciudad turística de Sharm El-Sheikh, no muy lejos de El Cairo, para encontrarse con los representantes israelíes. No será un contacto sencillo. El ejército hebreo intentó asesinar a Khalil al-Hayya hace menos de un mes bombardeando la sede en Catar de la delegación islamista. No lo consiguió, pero sí mató a uno de sus hijos, Hammam. «Por muy dolorosa que sea la pérdida de mi hijo, no lo distingo de todo el pueblo de Gaza. Todos son mis hijos», dijo en su reaparición este fin de semana para asistir a la cumbre de Egipto, después de haberse mantenido en paradero desconocido desde el ataque en Doha.

Al-Hayya es posiblemente la figura de Hamás más influyente en el extranjero después de las muertes de los jefes Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar en 2024 a manos de los militares israelíes. Hace lustros que abandonó la Franja y se instaló en Catar como miembro predominante del buró político de la organización. En 2007 un bombardeo destruyó su casa en Gaza City y acabó con la vida de varios de sus familiares. Siete años después, perdió a otro de sus hijos y tres nietos en otro ataque israelí. Algunos estrategas consideran un buen síntoma su liderazgo en esta reunion de El Cairo, ya que desde hace más de una década ha estado detrás de todos los intentos de llegar a un alto el fuego en su territorio natal.

Las negociaciones de hoy buscan «determinar la fecha de una tregua temporal» como arranque para «poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Próximo, como se busca desde hace tiempo», ha señalado Trump. Occidente aguarda con enorme expectación el desenlace de este proceso. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha señalado con satisfacción que todos están ante la primera posibilidad de remediar un conflicto secular. «Por primera vez en dos años, no se trata solo de un alto el fuego, sino de una solución política viable. Los actores israelíes, árabes y palestinos ahora comparten ideas sobre cómo continuar la situación en Gaza», ha declarado el ministro.