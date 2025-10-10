Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen difundida por una brigada blindada sobre la salida nocturna de sus tanques hacia una segunda línea de despliegue. 188 Brigada Blindada

Israel declara el alto el fuego y las tropas se repliegan en Gaza

Los palestinos comienzan a regresar a la capital de la Franja para encontrarse con una ciudad en ruinas

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:17

Comenta

El Gobierno de Israel ratificó la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza pasada la una de la madrugada y el ejército comenzó ... de manera inmediata su repliegue. Los militares tienen veinticuatro horas para retrasar sus posiciones a la denominada «línea amarilla» pactada con Estados Unidos, con los que todavía conservan el control de más del 58% de la Franja. Un portavoz militar ha informado de que esperan concluir la operación a mediodía o esta misma tarde. Los israelíes mantendrán bajo su control zonas clave como Beit Hanoun, partes de la Ciudad de Gaza, Khan Yunis y casi toda Rafah.

