Un joven palestino reparte caramelos entre los niños del campamento de Nuseirat para festejar el alto el fuego. AFP

Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado»

La organización islamista asume que el acuerdo con Israel sobre Gaza supone un «alto el fuego permanente» en vísperas de que el ejército se repliegue y se ponga en marcha la liberación de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Hamás asume el «fin oficial de la agresión de las fuerzas de ocupación israelíes contra la Franja de Gaza». Su principal líder, Khalil al-Hayya, ... ha confirmado en su discurso que «se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego permanente» y que la organización ha recibido «garantías» de los enviados estadounidenses y de los mediadores árabes y turcos de que «la guerra ha terminado completamente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

