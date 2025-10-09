Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer israelí se hace una foto con un hombre disfrazado de Donald Trump en Tel Aviv para festejar el acuerdo. AFP

Así es el calendario para que las armas callen en la Franja

Tras la firma del acuerdo entre Israel y Hamás, el ejército deberá replegarse en 24 horas y se espera a Trump el domingo en Jerusalén para pronunciar un discuso ante el Parlamento

M. Pérez

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:55

Tras el anuncio de que Israel y Hamás ultimaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y devolver a los rehenes a ... sus hogares, aún quedan numerosos pasos por dar para implementar el acuerdo por fases.

