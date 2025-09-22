Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una niña camina entre ruinas en Gaza City. EFE

Hamás podría ofrecer a Trump la liberación de la mitad de los rehenes a cambio de una tregua de 60 días

Medios israelíes y estadounidenses afirman que la milicia ha enviado una carta con su propuesta, aún sin firmar, a Catar para que se la haga llegar al presidente de EE UU a finales de esta semana

T. Nieva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:44

Hamás parece dispuesta a entregar a la mitad de los 48 rehenes que aún tiene en su poder (la mayoría, ya sin vida) a cambio ... de obtener garantías de un alto el fuego durante 60 días. Así consta en una carta, aún sin firma, que la milicia podría enviar al presidente de EE UU, Donald Trump, a finales de esta semana.

