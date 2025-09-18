Así es el plan de paz de Tony Blair para Gaza que apoya Trump

El ex primer ministro británico Tony Blair propone la creación de una Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA) con la involucración de la ONU ... y una «fuerte representación de miembros musulmanes» para gobernar el territorio palestino. Así consta en un informe desarrollado por el veterano político, que cuenta con el apoyo del presidente de EE UU, Donald Trump, cuyo objetivo es poner fin a la guerra y sacar a Hamás del gobierno de la Franja, La citada autoridad funcionaría de modo transitorio hasta entregar el poder a una Autoridad Palestina previamente sometida a «reformas estructurales».

La manera en que serealicen estas reformas dependerá de un comisionado de «coordinación», que además supervisará que las decisiones de la GITA y la Autoridad Palestina estén «alineadas» y «sean coherentes con la eventual unificación de todo el territorio palestino bajo la Autoridad Palestina». En las reformas de este organismo intervendrán instituciones financieras, donantes internacionales y socios árabes que participrían en el desarrollo de las nuevas instituciones.

La propuesta incluye la creación de una fuerza de seguridad multinacional bajo un mandato internacional para combatir los posibles intentos de recomposición de la milicia islamista y cortar el contrabando de armas hacia el interior de la región. También establece un departamento de inversiones, aunque rechaza que se vaya a construir una 'Riviera' para Oriente Medio, como promulgó el propio Trump. Sorprendentemente, el plan del ex primer ministro británico, reconvertido en estratega y mediador en conflictos, descarta el propósito del jefe del Gobierno hebreo, Benjamín Netanyahu, de forzar la migración de los gazatíes. «No tenemos ningún plan para expulsar a la población gazatí de Gaza. Gaza es para los gazatíes», ha declarado una fuente cercana al caso en 'The Times of Israel', que este jueves publica en exclusiva los detalles del plan.

Blair y la Casa Blanca han logrado mantener en secreto la redacción de esta propuesta, aunque existían fuertes rumores al respecto. El exgobernante del Reino Unido ha mantenido múltiples contactos con líderes de los países árabes y con la propia Autoridad Palestina. Blair comenzó a trabajaro a finales de 2023 con la mirada puesta en un plan de acción para el día posterior a la guerra, aunque EE UU lo ha concebido en los últimos meses como una posible salida a la propia crisis bélica. Trump ha dicho ya que el acuerdo de todas las partes es imprescindible para liberar a los rehes y promover un alto el fuego.

En el verano de 2019, Blair y Jared Kushner, yerno del presidente de EE UU, ya debatieron sobre el futuro de Oriente Medio en una conferencia donde coincidieron en que el progreso económico de la región implicaba primero pactar la estabilidad entre todos sus países. Seis años más tarde, la pasada primavera, Kushner encargó al Instituto Tony Blair para el Cambio Global que elaborara un plan de posguerra. Los dos volvieron a verse el 27 de agosto pasado, pero esta vez en una reunión política en la Casa Blanca para encontrar una solución a la guerra de Gaza. Kushner se ha convertido en un experto asesor en Oriente Medio y trabaja estrechamente con el enviado especial de Trump al conflicto gazatí, Steve Witkoff, que también acudió a esta reunión.