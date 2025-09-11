Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mandelson (izquierda) y Starmer, en su última foto juntos durante una visita del primer ministro a Washington. Reuters

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Lord Mandelson definió al magnate acusado de pedofilia como su «mejor amigo» en el famoso libro de su 50º cumpleaños y le aconsejó cómo afrontar los cargos judiciales

M. Pérez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:05

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha despedido a su embajador en Estados Unidos, Lord Mandelson, debido a las revelaciones sobre su amistad con el ... pedófilo Jeffrey Epstein. El libro sobre el 50º cumpleaños del magnate que se suicidó en prisión por sus vínculos con el tráfico sexual de menores continúa proporcionando disgustos a quienes colaboraron en su edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  5. 5 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  6. 6

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  7. 7

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  8. 8

    «Contamos con un desfase económico y estamos excedidos en el límite salarial»
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein