La primera ministra danesa afirma que la UE se encuentra en «la situación más peligrosa desde la II Guerra Mundial»

La seguridad europea ante la amenaza rusa será el principal debate entre los líderes europeos en Copenhague. A su llegada, la primera ministra danesa, Mette ... Frederiksen, ha asegurado que la Unión Europea se encuentra «en la situación más peligrosa, ya no desde la Guerra Fría, sino desde la Segunda Guerra Mundial». Los incidentes en Estonia, Polonia y Rumanía -con incursiones aéreas rusas- deben tener «una respuesta contundente» y todos los países europeos deben rearmarse para enfrentar la «amenaza común» que supone Rusia.

Para la danesa, la unidad de Europa sigue siendo la mejor arma del bloque. «Tiene que haber un objetivo común europeo, sino estaremos divididos y ese no es un buen camino hacia delante. Debemos mirar la guerra en Ucrania como una forma de Rusia de amenazarnos a todos», ha defendido. Las incursiones aéreas y los incidentes con drones registrados en Dinamarca son «episodios» de una guerra híbrida, ante la que hace falta una «respuesta fuerte». La política socialista también ha defendido la idea de derribar drones, en caso de nuevas incursiones aéreas y ha destacado que en Dinamarca ya hay un mandato sobre esta cuestión.

Sobre la propuesta de la Comisión para utilizar los beneficios de los activos rusos congelados, Frederiksen opina que «es una buena idea» y, aunque aún hay dudas legales, «confía» en que la UE seguirá adelante con esta iniciativa. Bruselas ha planteado que este dinero se redirija a Ucrania a través de préstamos, que Kiev sólo deberá devolver si Rusia paga la reconstrucción del país.