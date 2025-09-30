Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una foto de archivo. REUTERS

Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

El bloque comunitario discutirá su seguridad y el décimo noveno paquete de sanciones a Rusia en la cumbre de Copenhague este miércoles

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:28

Cuando han pasado tres años y siete meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, Bruselas cree que Europa se encuentra en un momento ... decisivo en el que una «acción contundente» por su parte puede tener «un enorme impacto» sobre el conflicto. Así lo ha asegurado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha invitado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a participar en el quinto colegio de comisarios centrado en Defensa que ha organizado esta institución. Una reunión previa a la cumbre de líderes en Copenhague, que debatirá sobre la seguridad europea y la iniciativa de crear un 'muro de drones' frente a Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  5. 5 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  6. 6

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  9. 9 Tres restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género
  10. 10 Detenido de nuevo el ladrón que asalta a mujeres mayores para robarle las joyas en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania