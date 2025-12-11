Merz llama a «una Europa unida y fuerte» ante los menosprecios de Trump

El canciller federal de Alemania, el conservador Friedrich Merz, demanda «una Europa fuerte y unida como nunca antes» ante la nueva estrategia de seguridad presentada ... por la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Merz se mostró partidario de ampliar apreciablemente el papel de Europa en el seno de la Alianza Atlántica durante una rueda de prensa este jueves en Berlín tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El polémico documento elaborado por Washington «confirma que vamos por el buen camino», afirmó el jefe del ejecutivo germano, a la vez que se distanció claramente de la nueva estrategia de seguridad estadounidense y defendió, pese a todo, la cooperación transatlántica. «Allá donde podamos cooperar con Estados Unidos más allá de la retórica y en nuestro propio interés, por supuesto que seguiremos haciéndolo», afirmó el canciller.

Esto se aplica en particular al trabajo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania y al futuro de la OTAN, explicó Merz, que insistió en que Europa participe en el proceso de paz para el país agredido. «Una solución negociada debe preservar los intereses de seguridad europeos», dijo el canciller federal, quien agregó que «no debe ir en detrimento de la unidad de la Unión Europea y la OTAN, por lo que es tan importante que los europeos también formemos parte de este proceso. No debe haber paz por encima de nuestras cabezas».

«Todos estamos de acuerdo en que solo Kiev puede decidir qué acuerdo territorial puede aceptar», añadió el líder conservador alemán ante las presiones de Trump para que Ucrania haga concesiones a Rusia. «Sería un error presionar al presidente ucraniano para que acepte una paz que su pueblo no puede apoyar tras cuatro años de sufrimiento y muerte», advirtió el jefe del gobierno germano.

Rutte por su parte elogió al canciller y a Alemania, que «están dando ejemplo y enviando un mensaje importante, un mensaje de que Europa está dispuesta a asumir más responsabilidades». Las contribuciones alemanas a la alianza son «realmente impresionantes», dijo el jefe de la OTAN. En tierra, las fuerzas alemanas constituyen la columna vertebral de las fuerzas terrestres de la OTAN en Lituania. «Además, Alemania proporciona tropas y equipamiento importantes para todo el flanco oriental de la OTAN», recordó Rutte, que calificó a este país de «fuerza motriz en el apoyo a Ucrania».

En la estrategia estadounidense publicada el pasado viernes, Estados Unidos se posiciona como mediador entre Rusia y Europa y critica a los países europeos por sus políticas liberales en materia de migración y sociedad, que conducirían a una «extinción civilizatoria» de Europa, según la administración de Trump. Washington apoyaría la «resistencia» contra ello, refiriéndose presumiblemente sobre todo a las fuerzas populistas y radicales de derecha en los países europeos.

En materia de política de seguridad, el objetivo del ejecutivo estadounidense es que Europa sea lo más independiente posible lo antes posible y reduzca su dependencia de la protección de Estados Unidos. Destacados políticos de la UE criticaron la estrategia por considerar que rompe la asociación transatlántica y acusan a Estados Unidos de injerencia política en los asuntos internos de los países europeos. El gobierno federal alemán se expresó en términos similares.

Con el objetivo de promover la independencia de Europa en materia de política de defensa, Merz se refirió a uno de los pocos pasajes del documento en los que existe consenso entre Washington y muchos países europeos. El jefe del gobierno húngaro, Viktor Orbán, cuyo partido conservador de derecha cuenta con el apoyo de Trump, se expresó de manera totalmente diferente.

Frente a Merz, no hizo un llamamiento a la unidad europea ante el cambio de postura de Estados Unidos, sino que destacó los puntos en común entre su ejecutivo y el de Trump. «Estados Unidos tiene una visión precisa del declive de Europa», escribió Orbán en X. «Ven el declive civilizatorio contra el que hemos luchado en Hungría durante 15 años. Por fin, ya no estamos solos en esta lucha» afirmó Orban, que coincide con la valoración de Estados Unidos de que la relación con Rusia debe reconstruirse «a nivel estratégico».

A diferencia de la última estrategia de seguridad de 2022, en este documento Estados Unidos ya no califica a Rusia de «amenaza» para la paz en Europa, sino que solo señala que muchos países europeos la consideran así. El gobierno estadounidense estaría interesado en una «estabilidad estratégica» con Rusia. La oficina del presidente ruso ha elogiado en varias ocasiones la nueva estrategia desde su publicación y ha destacado los puntos en común entre la percepción de la política de seguridad de Estados Unidos y Rusia.