El canciller Friedrich Merz y el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, tras una reunión en Berlín. Reuters

Merz llama a «una Europa unida y fuerte» ante los menosprecios de Trump

El canciller alemán alienta al bloque, «en nuestro propio interés», a defender «la cooperación con Washington «donde podamos» y «más allá de la retórica»

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

El canciller federal de Alemania, el conservador Friedrich Merz, demanda «una Europa fuerte y unida como nunca antes» ante la nueva estrategia de seguridad presentada ... por la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Merz se mostró partidario de ampliar apreciablemente el papel de Europa en el seno de la Alianza Atlántica durante una rueda de prensa este jueves en Berlín tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

