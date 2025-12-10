Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucas Boyé celebra un gol con el Alavés. EFE

La venta de Boyé alivia las cuentas del Granada CF

El traspaso de Corbeanu al Toronto también permanece al margen de las cuentas anuales

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:49

Las medidas del Granada para paliar la situación financiera que reflejaron las cuentas anuales a 30 de junio de 2025 incluyen el traspaso de Lucas ... Boyé al Deportivo Alavés. Los rojiblancos acordaron 5,8 millones de euros por el delantero argentino, aunque un 30% corresponda al Elche del que firmó. Una cantidad muy similar a la fijada para su incorporación en 2023, tras el último ascenso a Primera división.

