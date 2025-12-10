La venta de Boyé alivia las cuentas del Granada CF

Las medidas del Granada para paliar la situación financiera que reflejaron las cuentas anuales a 30 de junio de 2025 incluyen el traspaso de Lucas ... Boyé al Deportivo Alavés. Los rojiblancos acordaron 5,8 millones de euros por el delantero argentino, aunque un 30% corresponda al Elche del que firmó. Una cantidad muy similar a la fijada para su incorporación en 2023, tras el último ascenso a Primera división.

Este balance del ejercicio tampoco contempla la venta de Theo Corbeanu al Toronto de la MLS al que se fue cedido con opción de compra por objetivos durante el pasado mercado de invierno. El extremo canadiense dejará en torno a un millón de euros en las arcas rojiblancas por el 75% del pase que se compró en febrero de 2024 al Wolverhampton inglés por 750.000 euros además de un 10% sobre una futura venta. El rendimiento de Corbeanu de vuelta a su país favoreció el cumplimiento de una opción ya de por sí factible, y cuya ejecución pregonó el nuevo club del extremo ya el pasado mes de octubre.

Más allá del traspaso de Boyé, el Granada también alivió su masa salarial al límite del último mercado con las rescisiones tanto de Shon Weissman como de Pablo Insua; poseedores de dos de las fichas de mayor envergadura en la plantilla. Lo más deseable con ellos, aun así, habría sido el traspaso; estuvo muy cerca el del delantero israelí al Fortuna Düsseldorf de la Segunda división alemana por medio millón de euros, pero su afición se movilizó por los comentarios contra Palestina del punta.

Todavía permanece como una asignatura pendiente la venta de Martin Hongla, tras ultimarse un acuerdo con el Rubin Kazan ruso por tres 'kilos' que el propio centrocampista camerunés tumbó a última hora. En enero habrá otra oportunidad para encontrarle destino.

Faye, el único pago

Para fichar, el Granada únicamente pagó 600.000 euros al Betis por el 50% de los derechos de Souleymane Faye. El club defiende que hubo acuerdo a coste 'cero' por Jorge Pascual con el Villarreal a costa de cederle ciertos derechos.