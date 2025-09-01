Unión Granadinista hace un balance «muy positivo» de su concentración pacífica

Unión Granadinista hizo un balance «muy positivo» de la concentración de protesta contra la directiva del Granada previa al partido contra el Mirandés, según trasladó ... a IDEAL uno de sus fundadores, José David Dionisio 'Collina'. «Fue una protesta pacífica, ordenada y muy representativa de lo que siente la afición: mucho hartazgo, pero también ganas de luchar por el Granada. Se leyó un manifiesto claro y directo, y lo más importante, sin insultos ni incidentes, demostrando que se puede alzar la voz desde la responsabilidad», se congratuló el colectivo, que reunió a cerca de un millar de aficionados para «exigir respeto y reclamar un futuro digno para el club».

«El inicio de temporada tan preocupante está conformando un caldo de cultivo que desgasta a la afición y al propio vestuario. El equipo no arranca, los resultados no llegan y, lo que es peor, la sensación que se transmite es de desconcierto total. A eso se suma todo el ruido extradeportivo que rodea al club: la gestión cuestionada, la falta de planificación… en definitiva, cosas que en nada ayudan a construir. La gente responde, se moviliza, llena la grada, y anima al equipo, pero desde el club no se devuelven las mismas ganas ni la misma ilusión por construir algo sólido. Y esa falta de rumbo, tanto dentro como fuera, es lo que más preocupa a día de hoy», trasladan desde Unión Granadinista.

Unión Granadinista quiso ser «tajante» no obstante a la hora de condenar como «intolerables» las amenazas a la presidenta Sophia Yang y su adjunto Javier Aranguren. «Condenamos cualquier acto violento, ya sea verbal o físico. Esa no es la manera, y no tiene cabida en Unión Granadinista ni la tendrá nunca. Nosotros creemos en la protesta firme, sí, pero siempre desde el respeto y la convivencia. Todo lo demás solo hace daño al club y a su gente. Lo único que se consigue es colocar otra mancha más sobre un escudo que ya lleva demasiado tiempo ensuciándose», lamentó el colectivo.