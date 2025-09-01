Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un aficionado del Granada lee parte del manifiesto de Unión Granadinista. José Miguel Baldomero

Afición del Granada

Unión Granadinista hace un balance «muy positivo» de su concentración pacífica

El colectivo se muestra «tajante» a la hora de condenar las amenazas a la presidenta Sophia Yang y su adjunto Javier Aranguren

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:16

Unión Granadinista hizo un balance «muy positivo» de la concentración de protesta contra la directiva del Granada previa al partido contra el Mirandés, según trasladó ... a IDEAL uno de sus fundadores, José David Dionisio 'Collina'. «Fue una protesta pacífica, ordenada y muy representativa de lo que siente la afición: mucho hartazgo, pero también ganas de luchar por el Granada. Se leyó un manifiesto claro y directo, y lo más importante, sin insultos ni incidentes, demostrando que se puede alzar la voz desde la responsabilidad», se congratuló el colectivo, que reunió a cerca de un millar de aficionados para «exigir respeto y reclamar un futuro digno para el club».

