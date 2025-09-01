Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier Aranguren y Sophia Yang, en el palco junto a García Amado. J. M. B.

Granada CF

Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados

La Policía Nacional se persona en la vivienda de la presidenta y su adjunto de madrugada y ya lo investiga

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:00

Sophia Yang, presidenta del Granada, y su adjunto, Javier Aranguren, sufrieron amenazas verbales por parte de un grupo de encapuchados en la madrugada del lunes. ... Una dotación de la Policía Nacional se personó en la vivienda de ambos tras la llamada, cuando los individuos ya se habían marchado del lugar de los hechos. Tanto Yang como Aranguren manifestaron a los agentes su voluntad de presentar una denuncia ante los supuestos hechos acaecidos, algo que ya han hecho. El caso se encuentra ya bajo investigación policial, al ser una zona dotada de cámaras de seguridad, para verificar lo ocurrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  2. 2

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  3. 3 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  4. 4

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  5. 5

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  6. 6

    El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada
  7. 7

    Un Granada cada vez más calamitoso
  8. 8 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  9. 9

    La senda litoral permitirá pasear desde Salobreña hasta Torrenueva en 2026
  10. 10

    La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados

Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados