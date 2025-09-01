Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados

Sophia Yang, presidenta del Granada, y su adjunto, Javier Aranguren, sufrieron amenazas verbales por parte de un grupo de encapuchados en la madrugada del lunes. ... Una dotación de la Policía Nacional se personó en la vivienda de ambos tras la llamada, cuando los individuos ya se habían marchado del lugar de los hechos. Tanto Yang como Aranguren manifestaron a los agentes su voluntad de presentar una denuncia ante los supuestos hechos acaecidos, algo que ya han hecho. El caso se encuentra ya bajo investigación policial, al ser una zona dotada de cámaras de seguridad, para verificar lo ocurrido.

Los hechos se produjeron sobre la una de la madrugada, cuando ambos dirigentes abandonaron el estadio Nuevo Los Cármenes en una furgoneta conducida por un conductor que trabaja para el club rojiblanco. Al llegar a su residencia se encontraron a este grupo, aparentemente aficionados del equipo, que les increparon durante varios minutos, en un tono agresivo, según pudo saber IDEAL, vestidos con ropa oscura. A continuación, se marcharon del lugar antes de que llegara el dispositivo policial.

La tensión en torno a la directiva del Granada por la gestión actual está reflejando episodios de censura por parte de ciertos seguidores de la entidad, pero hasta ahora no habían pasado de cánticos y reproches tanto en el estadio como fuera del mismo, generalmente en las salidas. No había ocurrido un hecho de esta naturaleza violenta, en el que tuviera que intervenir la Policía.