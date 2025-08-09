Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo

Jorge Pascual y José Arnaiz debutarán con el Granada por el trofeo de presentación ante la afición en Los Cármenes este sábado desde las 20. ... 00 horas. Los dos últimos fichajes del equipo se estrenarán como rojiblancos durante el duelo con el Al-Ain, previsiblemente desde el banquillo al llevar menos tiempo que las cinco incorporaciones anteriores con el resto del grupo y en dinámica de competición veraniega. No obstante, también será la primera vez de Pedro Alemañ, Ander Astralaga, Baïla Diallo y Souleymane Faye (este último, tras pasar por el filial) en el Zaidín, con Pau Casadesús a la espera de recuperarse de su lesión.

Arnaiz fue anunciado por el Granada el 17 de julio, pero su inactividad en Osasuna le impidió participar en ninguno de los tres amistosos previos al seguir una puesta a punto particular que ya sí le permitirá salir desde el banquillo para jugar la parte final del encuentro. Pascual, confirmado el día 30 tras el duelo con el Catar en el Pinatar Arena, sí lleva desde entonces como uno más con el grupo al encontrarse en perfecta forma.

Lo que no está claro es que el partido con el Al-Ain pueda deparar los primeros minutos del verano a Sergio Ruiz, preservado del entrenamiento con el resto de sus compañeros desde la primera semana de la pretemporada prácticamente por una pequeña lesión en el psoas. Pese a su comparecencia del día anterior junto a Pacheta como primer capitán de la plantilla esta temporada, el objetivo con él sigue siendo que llegue al 100% a la inauguración del campeonato con el Deportivo dentro de siete días también en Los Cármenes.