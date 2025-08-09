Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual, durante una acción de finalización en el último entrenamiento del Granada. Ariel C. Rojas

Últimos fichajes del Granada

Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo

No está claro que Sergio Ruiz pueda jugar aún en el duelo con el Al-Ain

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:19

Jorge Pascual y José Arnaiz debutarán con el Granada por el trofeo de presentación ante la afición en Los Cármenes este sábado desde las 20. ... 00 horas. Los dos últimos fichajes del equipo se estrenarán como rojiblancos durante el duelo con el Al-Ain, previsiblemente desde el banquillo al llevar menos tiempo que las cinco incorporaciones anteriores con el resto del grupo y en dinámica de competición veraniega. No obstante, también será la primera vez de Pedro Alemañ, Ander Astralaga, Baïla Diallo y Souleymane Faye (este último, tras pasar por el filial) en el Zaidín, con Pau Casadesús a la espera de recuperarse de su lesión.

