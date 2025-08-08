Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Varios futbolistas del primer equipo practican situaciones de ataque y defensa con centros laterales durante una sesión. Ariel C. Rojas
El Granada afronta su trofeo menos festivo

La polémica en cuanto al importe de las entradas enrarece el ambiente de cara a la presentación contra el Al-Ain de esta noche en el estadio

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:56

El Granada disputa esta noche en su estadio desde las 20.00 horas una nueva edición del Trofeo Ciudad de Granada, quizá el menos festivo ... de todos los que se recuerdan. El elevado importe de las entradas para un partido de mera exhibición –entre 35 y 60 euros según el sector– desquició a la afición ante lo que consideró como el enésimo desplante por parte del club. Un ambiente enrarecido en la que debiera ser la fiesta estival del granadinismo.

