El Granada afronta su trofeo menos festivo

El Granada disputa esta noche en su estadio desde las 20.00 horas una nueva edición del Trofeo Ciudad de Granada, quizá el menos festivo ... de todos los que se recuerdan. El elevado importe de las entradas para un partido de mera exhibición –entre 35 y 60 euros según el sector– desquició a la afición ante lo que consideró como el enésimo desplante por parte del club. Un ambiente enrarecido en la que debiera ser la fiesta estival del granadinismo.

Por mucho que el acceso sea gratuito para los socios –renovados principalmente, pues las nuevas altas sin carné no disponen de tal derecho–, la presentación del equipo frente a su parroquia no despierta demasiada ilusión. La situación deportiva no ayuda, con una plantilla falta de grandes nombres para la categoría y con varios agujeros por cubrir. Una situación que no fomenta el olvido de la decepción de Santander, todavía muy reciente en la memoria.

Tampoco motiva el rival. El Al-Ain, quinto clasificado del pasado campeonato de Emiratos Árabes Unidos, será el sparring de los nazaríes en su noche de gala. Liderados en el banquillo por el serbio Vladimir Ilic, la escuadra se compone de un gran núcleo de futbolistas de Asia completamente desconocidos en Occidente. Su plantilla se completa con efectivos de Europa, África o Sudamérica, igualmente desapercibidos para el gran público. Ni rastro de ninguna estrella de otro tiempo que venga de vuelta en un exótico último baile.

Bajo este escenario, el principal interés del hincha de Los Cármenes reside en efecto en los protagonistas rojiblancos. Será la primera oportunidad de ver al cuadro de Pacheta en acción en el estadio del Zaidín este curso, la antesala al estreno liguero en la jornada inaugural contra el Deportivo –sábado 16 a las 21.30 horas–. Pese a que aún faltan piezas para completar el puzle, resulta interesante la colocación de las piezas existentes por parte del técnico.

Dos delanteros

Según lo visto en el entrenamiento del viernes –abierto en su totalidad para los medios de comunicación–, el conjunto granadinista saldrá de inicio con dos puntas. Lucas Boyé y Stoichkov, pese a su fichaje frustrado por el Al-Wakrah catarí este mercado, trabajaron juntos en distintos ejercicios tácticos. El gaditano puede situarse por detrás del argentino a modo de segundo delantero, pero parece llamado a acompañarle por delante del recién llegado Jorge Pascual y el defenestrado Shon Weissman, al que se le busca salida.

En los extremos estarán Pablo Sáenz y Serigne Faye, que participaron en la derecha y la izquierda, respectivamente. José Arnaiz arrancará en el banquillo, pudiendo debutar como nazarí en el segundo tiempo. La sala de máquinas será para Manu Trigueros –capitán en los últimos amistosos– y Dominique Moubeke, quien parece haber convencido a Pacheta.

El camerunés vino para el filial, pero un jugador de semejante físico y calidad no desentonaría en Segunda. Ocupará la plaza en detrimento de Martin Hongla – en la rampa de salida–, el ya recuperado Sergio Ruiz y Pedro Alemañ, un perfil más técnico. Menos sorpresas habrá en la zaga, con Manu Lama y Loïc Williams como guardianes. Oscar Naasei ocupará el flanco derecho ante la ausencia de Pau Casadesús, aún recuperándose de sus problemas físicos. Baïla Diallo hará lo propio en el zurdo. Bajo palos, Luca Zidane. El Granada vuelve a casa, aunque sin fuegos artificiales.