Susto en la grada antes del Granada - Sevilla femenino
Un hombre mayor fue trasladado al PTS por una bajada de tensión
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:57
Una atención médica en la grada inquietó a varios de los aficionados que asistieron al derbi femenino entre el Granada y el Sevilla en la ... Ciudad Deportiva del club minutos antes de que comenzara. Un hombre mayor que acudía sin compañía al partido se desvaneció por una bajada de tensión.
La rápida asistencia terminó con el hincha trasladado al hospital del PTS para descartar que pudiera ir a mayores. En Granada todavía sobrevuela el recuerdo del trágico fallecimiento de Antonio Trtujillo en Los Cármenes, durante un partido contra el Athletic, del que se cumplirán dos años el mes que viene.
