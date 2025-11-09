Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las futbolistas del Sevilla celebran el primero de sus dos goles bajo la directiva del Granada. José Miguel Baldomero

Granada - Sevilla | La crónica

El balón parado condena al Femenino en el derbi

Liga F ·

Dos goles desde la esquina ajustician un espeso partido de las rojiblancas en la Ciudad Deportiva

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:13

Dos acciones a balón parado condenaron al Granada femenino con el Sevilla en el derbi de la Ciudad Deportiva del club. Una exrojiblanca como Isa ... Álvarez sirvió el primero a Andrea Álvarez al cuarto de hora y otra como Raquel Morcillo marcó el segundo a falta del último para ajusticiar un espeso partido en casa del equipo que dirige Irene Ferreras. Hubo varias acciones al límite a revisar, entre ellas alguna que bien pudo beneficiar al Granada sin que así fuera, pero todo después de que en la primera parte perdonaran una clara expulsión a Sonya Keefe por un agarrón del pelo. No fue un gran espectáculo para la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, presente en la grada, ni la presidenta Sophia Yang ni el director general Alfredo García Amado aportaron fortuna alguna al primer equipo femenino.

