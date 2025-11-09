El balón parado condena al Femenino en el derbi

Dos acciones a balón parado condenaron al Granada femenino con el Sevilla en el derbi de la Ciudad Deportiva del club. Una exrojiblanca como Isa ... Álvarez sirvió el primero a Andrea Álvarez al cuarto de hora y otra como Raquel Morcillo marcó el segundo a falta del último para ajusticiar un espeso partido en casa del equipo que dirige Irene Ferreras. Hubo varias acciones al límite a revisar, entre ellas alguna que bien pudo beneficiar al Granada sin que así fuera, pero todo después de que en la primera parte perdonaran una clara expulsión a Sonya Keefe por un agarrón del pelo. No fue un gran espectáculo para la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, presente en la grada, ni la presidenta Sophia Yang ni el director general Alfredo García Amado aportaron fortuna alguna al primer equipo femenino.

Granada Laura Sánchez, Postigo, Yoli (Barquero, m. 71), Jujuba, Alba Pérez, Manoly (Solvoll, m. 45), Miku (Vera, m. 56), Mingueza (Andrea Gómez, m. 71), Lauri, Laura Pérez (Blanca, m. 81) y Keefe. 0 - 2 Sevilla Sullastres, Débora, Eva Llamas, Isa Álvarez, Esther (Marques, m. 45), Alicia (Cortés, m. 75), Iris, Rosa, Andrea (Cerrato, m. 75), Raquel y Gabarro (Kanteh, m. 89). Goles: 0-1, m. 15: Andrea. 0-2, m. 77: Raquel.

Árbitra: Elena Peláez (comité castellano-leonés). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Yoli (m. 67) y Blanca (m. 87) y a las visitantes Esther (m. 45), Isa Álvarez (m. 55).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del campeonato en Liga F disputado en la Ciudad Deportiva del Granada CF ante 435 espectadores. Asistió la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, recibida por la presidenta Sophia Yang y el director general Alfredo García Amado, y hubo sendos homenajes previos tanto a Lauri al convertirse en la futbolista con más partidos de la sección al alcanzar los 340 como a Lula, a quien superó, por sus 339.

Ferreras introdujo la única novedad de Ari Mingueza por Andrea Gómez en la medular y mantuvo como titular a Alba Pérez pese al susto de su rodilla izquierda en Madrid. El Sevilla salió a dominar con el balón con sus cuatro exrojiblancas de inicio -también Esther y Alicia-, pero el Granada recuperó terreno y tuvo a balón parado una primera ocasión a cabezazo picado de Jujuba. Aun así, fueron las hispalenses las que supieron inclinar el campo de nuevo y lograron adelantarse al cuarto de hora gracias precisamente a un saque de esquina que aprovechó Andrea tras una salida en falso de Laura Sánchez.

El Granada se lanzó a tumba abierta a por el empate, y Keefe estuvo a punto de conseguirlo tras un control imposible y un exquisito recorte posterior tras un envío de Cristina Postigo al área. La delantera rojiblanca estuvo a punto de acabar expulsada pasada la media hora al tirar del pelo a una futbolista del Sevilla, acción que la árbitra terminó desestimando tras revisarla en el VAR. Con todo, fueron Raquel y Gabarro quienes dispusieron de las mejores ocasiones para aumentar la ventaja visitante antes del descanso.

Ferreras introdujo a Linnéa Solvoll por Manoly tras el intermedio, y suya fue una ocasión clarísima para empatar con un envío al segundo palo de Laura Pérez que una defensa del Sevilla mandó a saque de esquina mientras la noruega se chocaba con el poste. La siguiente revulsiva sería la jovencísima cantera Vera Molina, recién regresada del Mundial sub-17 en el que España cayó en octavos, antes de la hora incluso. Ambos equipos compartieron ocasiones no demasiado claras a continuación, algo que no valía de mucho al Granada. Un nuevo aviso de Rosa Márquez al contragolpe llevó a la entrenadora rojiblanca a meter dos cambios ofensivos más, con Andrea Gómez y María Barquero. También ellas lo intentaron con mucho ánimo pero sin precisión.

La sentencia

Iba a ser otra acción a balón parado, no obstante, la que permitiera al Sevilla aumentar su ventaja y sentenciar. Rosa Márquez y Cerrato botaron en corto un saque de esquina para luego centrar al segundo palo y que la exrojiblanca Raquel se lo encontrara bajo el larguero, sin celebrarlo por su pasado en el club. Hubo revisión por posible fuera de juego, pero finalmente subió al marcador. La árbitra también acudió al monitor poco después por un posible penalti para el Granada, tras un forcejeo entre Barquero e Isa Álvarez, pero tampoco vio nada punible. Las rojiblancas siguieron apretando con fe pero sin precisión, bombardeando el área hispalense sin ocasiones.