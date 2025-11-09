Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, en la grada de la Ciudad Deportiva del Granada. José Miguel Baldome

Sonia Bermúdez

La seleccionadora nacional observa a varias futbolistas del Granada

Femenino ·

Las 'Lauras' Pérez y Sánchez y Alba Pérez incluso podrían entrar en sus planes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, observó a varias futbolistas del Granada durante el derbi andaluz con el Sevilla al que asistió en la Ciudad Deportiva ... del club. Recibida por la representante institucional María del Carmen Rodríguez Zurita, atendió de primera mano a las evoluciones de las 'Lauras' Pérez y Sánchez y de Alba Pérez incluso como jugadores que podrían entrar en sus planes a corto plazo.

Te puede interesar

