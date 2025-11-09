La seleccionadora nacional observa a varias futbolistas del Granada

Sonia BermúdezLa seleccionadora nacional observa a varias futbolistas del Granada
Femenino ·Las 'Lauras' Pérez y Sánchez y Alba Pérez incluso podrían entrar en sus planes
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:38
La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, observó a varias futbolistas del Granada durante el derbi andaluz con el Sevilla al que asistió en la Ciudad Deportiva ... del club. Recibida por la representante institucional María del Carmen Rodríguez Zurita, atendió de primera mano a las evoluciones de las 'Lauras' Pérez y Sánchez y de Alba Pérez incluso como jugadores que podrían entrar en sus planes a corto plazo.
El Sevilla, por su parte, presentaba como internacionales a la portera Esther Sullastres, a la centrocampista Rosa Márquez y a la delantera Inma Gabarro. Ninguna de ellas entró en su primera convocatoria, no obstante.
