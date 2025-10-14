Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Stoichkov, en un entrenamiento con el Deportivo de La Coruña. R. I.

Granada CF

Stoichkov, cedido por el Granada, sigue sin dar pie con bola en el Deportivo de La Coruña

Cuenta con la confianza de Antonio Hidalgo, que lo suele usar de revulsivo, pero continúa sin recuperar su mejor nivel

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 13:27

Comenta

Stoichkov, futbolista del Granada, sigue sin dar pie con bola en lo que lleva de cesión en el Deportivo de La Coruña. A pesar de la buena marcha deportiva del equipo gallego, que aun con su derrota en la última jornada está segundo clasificado, el futbolista gaditano sigue sin ofrecer el rendimiento de antaño en el Eibar que le valió para fichar por un Deportivo Alavés en Primera y meses después por un Granada que vio en él un sustituto para Myrto Uzuni.

«La verdad es que el rendimiento de Stoichkov hasta el momento no es el esperado», apunta la periodista Zeltia Regueiro, de DXT Campeón. «Solo ha jugado un partido de titular, el empate en Ipurua con el Eibar. Antonio Hidalgo lo ha utilizado tanto en posiciones de interior como de mediapunta o segunda punta, tras los delanteros. Ni siquiera ha llegado a los 300 minutos», argumenta.

«En Coruña se esperaba algo más de él, sobre todo en una fase en la que no ha estado disponible Mella debido a los compromisos con España sub 20. No ha marcado todavía, aunque sí que es verdad que ha participado en alguna acción que ha acabado en gol», reconoce Regueiro. «En el último partido en Málaga tuvo un mano a mano en el que no llegó a controlar bien el esférico y se quedó sin opción de rematar. Está muy por debajo de lo que se esperaba con la vitola que tenía», esgrime.

El Granada pagó 2,5 millones al Alavés por Stoichkov en el mercado invernal de 2025. Siete meses después, formó parte de un trueque con el Deportivo que hizo que recalara en Coruña a cambio de la llegada a la casa rojiblanca de Bouldini, ahora lesionado.

