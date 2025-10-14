Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pepe Sánchez, actual central del Albacete, en un partido. R. I.

Ex del Granada

Pepe y Vallejo, dos 'defenestrados' de Granada que le dan seguridad a la zaga del Albacete

En sus cuatro partidos en pareja con el conjunto manchego contribuyeron a dejar la portería a cero

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 14:15

Comenta

Pepe Sánchez y Jesús Vallejo son defensas centrales y salieron del Granada CF como 'defenestrados', pero ahora le dan seguridad a la zaga del Albacete. Coincidieron en el Granada de la temporada 2020-21, la de la Europa League, y ahora repiten en tierras manchegas. Cada vez que juegan juntos, su equipo dejar a la puerta a cero. Así fue con Zaragoza, Valladolid, Cultural Leonesa y Ceuta.

Pepe fue traspasado en verano de 2023 al Ibiza, de 1ª RFEF, después de ser en su día el canterano favorito de Diego Martínez en aquella temporada fantástica con participación europea. Vallejo se marchó después de concluir su aciaga cesión la campaña del último descenso, en 2024, con muchos meses sin participación entre lesiones y un grave problema personal. El primero, jienense, cinco años como rojiblanco, sufriría varios avatares hasta acabar en el Albacete en diciembre del 24, donde se ha consolidado. A su lado, un Vallejo más veterano, que está recuperando su mejor versión.

Carlos Gómez, periodista de '5 más el Descuento', lo ve así: «En cuanto han vuelto ambos, que empezaron tocados físicamente, el equipo ha dejado de ser un desastre defensivo. Lo sacan todo y es unánime en la afición. Son el sustento de la zaga. El Albacete tiene los puntos que tiene por cómo contribuyen. Pepe, el año pasado, se entendió bien con Lalo (hoy en el Leganés), pero con Vallejo, igual o mejor. Todos los ex del Granada, como Neva o Puertas, están sumando».

