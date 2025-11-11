El Tenerife va líder en Primera RFEF pero arrastra dudas

El Tenerife, próximo rival del Granada en la Copa del Rey, va líder en el Grupo A de Primera RFEF tras su descenso pero arrastra ... dudas. El equipo que todavía dirige Álvaro Cervera cumple por ahora con el objetivo de recuperar la categoría en Segunda división de manera inmediata pero perdió dos partidos en el Heliodoro Rodríguez López ante conjuntos de la zona baja -Bilbao Athletic este pasado sábado y Unionistas de Salamanca aún antes- y se quedó sin marcar en hasta cuatro.

Cervera trata de reconstruir al Tenerife tras salir del fútbol profesional con Felipe Miñambres como nuevo presidente tras dejar la dirección deportiva del Levante antes de su ascenso a Primera división. El conjunto insular comenzó imparable, con seis victorias consecutivas con 16 goles a favor -sin encajar además en las cuatro primeras- hasta un empate a cero en casa del Cacereño hace justo un mes.

A esas tablas le siguieron dos derrotas consecutivas, con el Unionistas en casa y con el Barakaldo fuera, sin pólvora de repente al quedarse seco en esas tres jornadas. Se repuso precisamente gracias a la Copa, al endosarle cuatro tantos al Alcalá para luego vencer en la visita al también descendido Racing de Ferrol, pero un nuevo tropiezo como local este pasado sábado con el Bilbao Athletic le devolvió las dudas.

Un exrojiblanco

El Tenerife cuenta con 12.000 abonados, únicamente menos que el Real Murcia en Primera RFEF. Pese al descenso mantuvo en su plantilla a Enric Gallego, Aitor Sanz, Maikel Mesa o José León. También asoma ya en su primer equipo Alberto Ulloa, 'ex' del Recreativo Granada la temporada pasada que debutó en la Copa y marcó en la victoria sobre el Racing de Ferrol. Será un partido especial para Loïc Williams, firmado de allí a cambio de 600.000 euros.