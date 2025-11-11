Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Cervera, antes de un partido esta temporada. CD Tenerife

Rival del Granada en Copa

El Tenerife va líder en Primera RFEF pero arrastra dudas

Cervera y los suyos perdieron dos partidos en casa ante equipos de la zona baja y se quedaron sin marcar en cuatro

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

El Tenerife, próximo rival del Granada en la Copa del Rey, va líder en el Grupo A de Primera RFEF tras su descenso pero arrastra ... dudas. El equipo que todavía dirige Álvaro Cervera cumple por ahora con el objetivo de recuperar la categoría en Segunda división de manera inmediata pero perdió dos partidos en el Heliodoro Rodríguez López ante conjuntos de la zona baja -Bilbao Athletic este pasado sábado y Unionistas de Salamanca aún antes- y se quedó sin marcar en hasta cuatro.

