El Granada visitará al Tenerife en la Copa del Rey

El Granada visitará al Tenerife por la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó el sorteo que la Real Federación Española de Fútbol ... celebró este martes a mediodía, con la división en dos grupos entre los del norte y los del sur. Los rojiblancos afrontarán en el Heliodoro Rodríguez López este nuevo cruce a partido único ya en diciembre, del martes 2 al jueves 4, tras apear al Roda de Tercera RFEF con una 'manita' a domicilio en la ronda previa. Los insulares fueron el último equipo de categoría no profesional en emparejarse, recién descendidos como se encuentran.

El Tenerife viene de despachar con cuatro goles su visita a la Real Sociedad Deportiva Alcalá de Segunda RFEF. El equipo que aún dirige Álvaro Cervera marcha líder del Grupo A con siete victorias, un empate y tres derrotas; la última, este pasado sábado con el Bilbao Athletic en el propio Heliodoro. La temporada pasada, los rojiblancos golearon en Los Cármenes con sendos dobletes de Myrto Uzuni y Lucas Boyé con Pepe Mel todavía en el cargo tras la destitución del granadino Óscar Cano pero en la segunda vuelta se vieron remontados a domicilio aún con Fran Escribá como técnico.

Al Granada se le da fatal Tenerife, donde únicamente ganó en 1957 gracias a un doblete de Rius con ambos equipos en Segunda división. Allí perdió sus dos últimos precedentes también en la categoría de plata, de hecho, tras volver con un empate al menos de sus cuatro viajes previos. Ya se midieron en la Copa en 1972, cuando valió el 4-0 del viejo Los Cármenes pese a caer 4-2 en la vuelta. Los rojiblancos superaron también la ronda posterior, con el Pontevedra, y cayeron con el Valencia.

Pacheta aprovechó la primera eliminatoria de la Copa para dar minutos a los futbolistas que menos vienen participando durante el campeonato regular en Segunda. La visita al Roda en la Ciudad Deportiva del Villarreal dispuso, no en vano, una alineación con diez suplentes habituales junto a Jorge Pascual como referencia arriba. El torneo del KO permitió al delantero descorcharse ante el gol, con un doblete al que luego siguieron otros dos tantos consecutivos en Liga a Valladolid y Zaragoza.

Ander Astralaga estuvo bajo palos tras su aparición con el Leganés en Los Cármenes; Gael Joel, Diego Hormigo, Loïc Williams y Sergio Rodelas formaron la defensa; Manu Trigueros, Luka Gagnidze y Mario Jiménez 'Gambín' integraron el centro del campo; y Pablo Sáenz y José Arnaiz abastecieron a Pascual por bandas en ataque. Ya en la recta final debutaría desde el banquillo un juvenil, el central Juanjo Flores.

Precedentes

El Granada acumula cuatro ediciones consecutivas de la Copa sin pasar a octavos de final, algo que consiguió por última vez en 2021 aún de la mano de Diego Martínez y superándolos con el modesto Navalcarnero para luego pelear hasta la prórroga con el Barcelona en Los Cármenes mientras simultaneaba el torneo con la Europa League también. Aquel equipo venía de estar durante cinco minutos en la final durante las recordadas 'semis' con el Athletic antes de la pandemia. La temporada pasada apeó a los rojiblancos el Getafe en dieciseisavos con un solitario gol de Borja Mayoral ya durante la prórroga en Los Cármenes.

Los rojiblancos sí superaron las dos primeras rondas anteriores, en Zaragoza gracias a una actuación estelar de Luca Zidane en la tanda de penaltis y en casa del Cortes. Un papel digno que vino a redimir la eliminación por la alineación indebida de la edición anterior al jugar Adri López por la visita al Arosa, sin que valiera de nada así ganar con goles de José Callejón, Shon Weissman y Famara Diédhiou.