Los futbolistas del Granada felicitan a Jorge Pascual por uno de sus dos goles al Roda. LOF

El Granada visitará al Tenerife en la Copa del Rey

Los rojiblancos afrontarán la segunda ronda del torneo del KO en diciembre, del martes 2 al jueves 4

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

El Granada visitará al Tenerife por la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó el sorteo que la Real Federación Española de Fútbol ... celebró este martes a mediodía, con la división en dos grupos entre los del norte y los del sur. Los rojiblancos afrontarán en el Heliodoro Rodríguez López este nuevo cruce a partido único ya en diciembre, del martes 2 al jueves 4, tras apear al Roda de Tercera RFEF con una 'manita' a domicilio en la ronda previa. Los insulares fueron el último equipo de categoría no profesional en emparejarse, recién descendidos como se encuentran.

