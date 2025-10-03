Relegan al VAR del Granada a un árbitro de Primera, González Fuertes

Pablo González, árbitro de Primera división, ha sido relegado al VAR del partido entre el Granada y la Real Sociedad B de Segunda este sábado ... en Los Cármenes (21 horas). El colegiado asturiano supervisará la labor de campo de Miguel González después de cometer un error grave durante el encuentro entre el Alavés y el Atlético de Madrid del pasado 30 de agosto al no advertir desde esa misma función el fuera de juego que precedió al gol de Giuliano Simeone.

González fue apartado de inmediato incluso del Real Madrid-Mallorca que tenía asignado para ese mismo día unas horas más tarde. El 'neverazo' se extendió durante prácticamente un mes, hasta el Villarreal-Athletic de este pasado sábado. También intervendrá, no obstante, en el Girona-Valencia de Primera a las 16.15 horas. El árbitro asturiano venía de oficiar el VAR de la última final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid.

Miguel González, por su parte, ya coincidió con el Granada en tres partidos de la temporada pasada con dos derrotas y una victoria. Los rojiblancos cayeron en Los Cármenes con el Huesca y volvieron a hacerlo en Tenerife, con expulsión por tarjeta roja directa de Manu Lama y polémica por la anulación de un gol de Abde Rebbach al salir presuntamente un saque de esquina botado por Sergio Ruiz, con un triunfo con el Eldense en casa de por medio.