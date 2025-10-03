Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

González Fuertes, durante un partido anterior con el Granada sobre el campo. Alfredo Aguilar
Contra la Real Sociedad B

Relegan al VAR del Granada a un árbitro de Primera, González Fuertes

Supervisará la labor de Miguel González este sábado en Los Cármenes tras un error grave en el Alavés-Atlético

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:35

Comenta

Pablo González, árbitro de Primera división, ha sido relegado al VAR del partido entre el Granada y la Real Sociedad B de Segunda este sábado ... en Los Cármenes (21 horas). El colegiado asturiano supervisará la labor de campo de Miguel González después de cometer un error grave durante el encuentro entre el Alavés y el Atlético de Madrid del pasado 30 de agosto al no advertir desde esa misma función el fuera de juego que precedió al gol de Giuliano Simeone.

Te puede interesar

