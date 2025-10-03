El portero Bohdan, novedad del entreno del Granada

Último entrenamiento del Granada antes del partido con la Real Sociedad B y ni una baja del primer equipo rojiblanco, una vez que se incorporaron ... aquellos futbolistas que estuvieron al margen en la anterior sesión abierta a los medios de comunicación, como Manu Lama, Rubén Alcaraz y Jorge Pascual. La principal novedad fue la presencia del portero Bohdan Isachenko, guardameta ucraniano del Recreativo Granada.

Su presencia invita a pensar que Pacheta lo quiere probar como alternativa a sus cancerberos, una vez que Luca Zidane fue convocado por Argelia y Ander Astralaga por España sub 21 para la ventana internacional que arranca el lunes y que, de momento, afectará a la cita de la siguiente jornada del Granada, que le medirá el viernes 10 de octubre a las 20.30 horas frente a la UD Las Palmas en Los Cármenes. Esto se une a la llamada de Carlos Guirao, del Juvenil A, con España sub 18, un chico que también suele trabajar con los 'mayores'. Sí está hábil Iker García, quien suele ser titular con el filial rojiblanco, pero que se mantuvo en el entreno del Recreativo.

Esta coyuntura emergerá en la jornada 9, pero lo inminente es la cita con la Real Sociedad B este sábado a las 21 horas. Pacheta hablará de ella a las 13 horas, pero es probable que haya algún retoque en su alineación, con la presencia en ataque de Moha Bouldini por Jorge Pascual.