Bohdan baja las escaleras para ir a entrenar. R. L.

Granada CF

El portero Bohdan, novedad del entreno del Granada

El ucraniano entra en la dinámica del primer equipo como opción en la siguiente jornada por las bajas de los internacionales Luca Zidane y Ander Astralaga

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:57

Comenta

Último entrenamiento del Granada antes del partido con la Real Sociedad B y ni una baja del primer equipo rojiblanco, una vez que se incorporaron ... aquellos futbolistas que estuvieron al margen en la anterior sesión abierta a los medios de comunicación, como Manu Lama, Rubén Alcaraz y Jorge Pascual. La principal novedad fue la presencia del portero Bohdan Isachenko, guardameta ucraniano del Recreativo Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

