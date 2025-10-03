Pacheta: «Estamos en otra dinámica a los primeros partidos»

El entrenador del Granada, Pacheta, pasó por sala de prensa para hablar del partido que le espera a su equipo ante la Real Sociedad B ... y abordar otros asuntos de interés de la actualidad rojiblanca. Estas fueron sus manifestaciones:

PORTEROS INTERNACIONALES: «Me vais a permitir que estas preguntas os la responda la semana que viene. ¿Por qué? Siento que no estamos teniendo en cuenta el partido de este sábado con la Real Sociedad B. Cuando pase, hablaremos de todo esto y de las soluciones. Será difícil que esté uno de los porteros el viernes con Las Palmas. Veremos si hay más sorpresas. Soy reivindicativo y si tengo que hablar, lo haré de ello».

PARTIDO CON LA REAL B: «Queremos jugar en Los Cármenes, queremos ese extra de motivación. La Real B es un equipo de gente joven, que por ello maneja sus tiempos en cuanto a evolución, pero es muy interesante. Transita rápido, aprieta deprisa y convierte el partido en muy difícil, pero estamos en situación de superar a la Real B. El equipo está adquiriendo mecanismos para que nos dé confianza. En el último encuentro en casa, que perdimos con el Leganés, no merecimos hacerlo. El equipo está mejor y está sumando, estamos en otra dinámica a los primeros partidos».

DISPONIBILIDAD Y EMOCIÓN ANTE EL HUESCA: «Si no hay novedades, están todos para ser citados. Tenemos gente con alguna molestia, dudosa, en recuperación de lesiones y a lo mejor no está para 90 minutos, pero ausencias, ninguna. Hay que poner de relieve el trabajo del cuerpo médico. En estos momentos somos uno de los equipos que más crece en el esfuerzo físico, sobre todo en la alta intensidad. Mejoramos con respecto a los demás. Sobre la emoción al ganar el Huesca, le comentaba a mis ayudantes y familia, que hay victorias que te marcan. Esta, la de Huesca, es así, porque llevábamos tiempo con buenas sensaciones, pero no llegaba. El cómo se consiguió y el cómo se celebró me da muchos datos. Estar aquí, me hace sentirme feliz, por el trato de todos, de mis jefes y compañeros. Tengo que agradecerlo».

REPETIR CUANDO TODO VA BIEN: «Sí. Haces cambios, quizás por el rival o por molestias, pero casi todos los entrenadores no tocan mucho lo que funciona. Puede haber un detalle para ver cómo está un jugador. Si ganamos, no es fácil explicar que saques a alguien. Cuando se vence, todos están consistentes. Tiene que haber motivos claros. No lo entendería al que quitas. Te gusta que te cuiden cuando ganas. Si participan todos, todo el mundo lo entiende, pero si varías mucho, tiene riesgo».

BOULDINI: «Es el jugador más específico como nueve. Pascual está trabajando muchísimo. Uno de los retos que tenía era esforzarse, aunque a veces no de la sensación. Bouldini es potente en el juego aéreo y de espaldas, la tira al espacio, es poderoso en el área y baja balones increíbles, hace jugar a los demás. Nos viene muy bien. Es complemento para Jorge y todos tienen que estar sanos».

AFICIÓN Y PITOS A LUCA: «Estoy seguro de que protegerá a todos. Luca es un gran portero, como Ander, fiables. Tenemos que estar con ellos. No tengo ninguna duda de la emoción que nos lleva a jugar en Los Cármenes. El equipo está en disposición de ofrecer más cosas para nuestra gente. No nos pesará y la afición nos seguirá, no tengo la menor duda. Y si las hay, pelearemos para cambiarlo. Es un reto que tenemos y que me pone».

RODELAS CON LA SUB 21: «Prefiero tratarlo la semana que viene, pero ha sido emocionante la llamada, se verá en imágenes. Solo ese comentario y ya hablaremos qué supone para cualquier joven y alguien de la cantera vaya a la selección».

RECIBIMIENTO: «El día del Cádiz haremos ese recibimiento. Cuando el partido es tarde, no me gusta estar tantas horas concentrados en un hotel. Me genera (también a otros) cansancio, estamos mejor en casa. Si alguno tiene dificultades, un jugador puede ir concentrado, se facilita para su descanso. El día del Cádiz iremos al hotel y luego llegaremos en bus al estadio».