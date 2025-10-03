Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta, al comienzo de su comparecencia. R. L.

Granada CF

Pacheta: «Estamos en otra dinámica a los primeros partidos»

«Estoy seguro de que la afición protegerá a todos», estima el técnico rojiblanco, en el regreso a casa del equipo tras dos jornadas jugando fuera. Evita hablar de las consecuencias de las internacionalidades de su porteros

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:24

Comenta

El entrenador del Granada, Pacheta, pasó por sala de prensa para hablar del partido que le espera a su equipo ante la Real Sociedad B ... y abordar otros asuntos de interés de la actualidad rojiblanca. Estas fueron sus manifestaciones:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  5. 5

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  8. 8 La toma de los Javis, Federico y Granada
  9. 9 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  10. 10

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta: «Estamos en otra dinámica a los primeros partidos»

Pacheta: «Estamos en otra dinámica a los primeros partidos»