«Regalamos el título a la afición y a todas las compañeras que lo disputaron»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 23 de agosto 2025, 16:59 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

«Además de un orgullo, ganar la Copa Andalucía supone un pasito más para el equipo», se congratuló la capitana Lauri tras la victoria del Granada femenino sobre el Sevilla. «Queríamos la victoria y tomar sensaciones y confianza de cara al inicio en Liga F y esta es la recompensa al trabajo de las últimas semanas. También un punto de inflexión para demostrar que estamos preparadas para el campeonato», compartió en declaraciones a los medios del club.

«Regalamos esta Copa Andalucía a la afición del Granada, que creo que lo necesita, y sobre todo a a todas las compañeras que tantas veces disputaron este torneo. Es una alegría», celebró Lauri, que además pudo fotografiarse junto al trofeo de 2021 y que ya compartió con Laura Pérez, Cristina Postigo y Alba Pérez junto a varios integrantes del cuerpo técnico como el preparador físico Antonio Gómez, la fisioterapeuta Raquel Infante y la delegada Ana Belizón. También acudió la representante institucional María del Carmen Rodríguez Zurita. La capitana insistió en que tanto ella como sus compañeras sienten «toda la ilusión del mundo por empezar la temporada».

«El título nos quedará en el recuerdo y en el palmarés, y nos da moral para empezar la Liga», confirmó Irene Ferreras, que se quedó «más con el alma del equipo que con el juego». «Creo que mostramos muchísimo carácter y eso será importante para competir aunque tenemos que trabajar mucho con balón todavía porque eso es lo que más cuesta cuando se empieza un proyecto», concedió acerca de un partido «muy entretenido y atractivo para el espectador, muy abierto y con muchas ocasiones» sin que sea precisamente en el que sus futbolistas se sienten «más cómodas».

«Estoy contenta porque el equipo supo responder a otros registros. Estuvimos sólidas contra un rival que nos transitó mucho a campo abierto pero fuimos valientes en la presión y en varias acciones al límite, así que hago una valoración muy positiva. También con respecto al cambio tras el descanso porque estábamos sufriendo pero nos rearmamos mentalmente para encontrar las mejores situaciones en el partido aunque no pudiéramos cerrarlo del todo y nos tocase sufrir como no podía ser de otra forma ante un equipo como el Sevilla», abundó la entrenadora del Granada.