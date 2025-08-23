Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cristina Postigo celebra su gol al Sevilla, el segundo de su equipo en la final. Granada CF
La crónica

El Granada femenino gana la Copa Andalucía al Sevilla

Los goles de Lauri, Postigo y Keefe y las paradas de Laura Sánchez durante una final emocionantísima reeditan el título de 2021

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:43

El Granada femenino ganó la Copa Andalucía al Sevilla en Dos Hermanas tras una final emocionantísima. Los goles de la capitana Lauri, Cristina Postigo y ... Sonya Keefe y los paradones de Laura Sánchez permitieron al conjunto rojiblanco reeditar el título que ya conquistara en 2021 con el Sporting de Huelva como rival. Las hispalenses, rivales en Liga F, no habían encajado ni un gol hasta entonces en pretemporada. Todo un subidón de autoestima tras la mejor temporada en la historia de la sección para empezar a soñar con imitarla o mejorarla incluso con Irene Ferreras como entrenadora después de la marcha de Arturo Ruiz a la Real Sociedad.

