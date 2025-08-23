El Granada femenino gana la Copa Andalucía al Sevilla

El Granada femenino ganó la Copa Andalucía al Sevilla en Dos Hermanas tras una final emocionantísima. Los goles de la capitana Lauri, Cristina Postigo y ... Sonya Keefe y los paradones de Laura Sánchez permitieron al conjunto rojiblanco reeditar el título que ya conquistara en 2021 con el Sporting de Huelva como rival. Las hispalenses, rivales en Liga F, no habían encajado ni un gol hasta entonces en pretemporada. Todo un subidón de autoestima tras la mejor temporada en la historia de la sección para empezar a soñar con imitarla o mejorarla incluso con Irene Ferreras como entrenadora después de la marcha de Arturo Ruiz a la Real Sociedad.

Sevilla Cheza, Débora (Kanteh, m. 63), Isa Álvarez, Alice Marques, Alba López, Julia Torres, Gemma, Chantal, Rosa, Alba Cerrato (Wifi, m. 63) y Andrea. 2 - 3 Granada Laura Sánchez, Postigo, Jujuba, Alba Pérez, Manoly, Ari Mingueza, Leles (Miku, m. 70), Laura Pérez (Blanca, m. 70), Lauri, Vera (Barquero, m. 45) y Keefe (Solvoll, m. 90). Goles: 0-1, m. 7: Lauri. 1-1, m. 36: Alba Cerrato. 1-2, m. 48: Postigo. 1-3, m. 55: Keefe. 2-3, m. 65: Andrea.

Árbitra: Lorena Trujillano (Tenerife). Expulsó por sus protestas a la fisioterapeuta del Granada, Raquel Infante (m. 83), y amonestó con tarjeta amarilla a las sevillistas Wifi (m. 68) y Kanteh (m. 84) y a las granadinistas Jujuba (m. 80) y Keefe (m. 84).

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa Andalucía celebrado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo del Betis en Dos Hermanas ante alrededor de 200 aficionados.

Acababa de empezar la final cuando un golpe en la rodilla izquierda dejó tendida sobre el césped a Lauri para preocupación de sus compañeras, que hasta le cogían la mano. Aún no se habían repuesto del susto y la punta Andrea perdonó ante Laura Sánchez tras una carrera al espacio. Sin embargo, iba a ser la propia Lauri quien adelantase al Granada a los siete minutos al aprovechar un pase preciso de Manoly desde la banda izquierda para acomodarse el balón en la zurda dentro del área y asestar un disparo raso cruzado.

Lejos de conformarse, el Granada apretó todavía más en la presión y a punto estuvo de conseguir un segundo gol. A una cabalgada de Laura Pérez por la banda derecha, desfondada ya sobre la línea de fondo, le siguió un robo arriba que provocó un auténtico paradón de Cheza al tiro de Keefe desde fuera del área. El Sevilla intentó revolverse y buscar las cosquillas a las rojiblancas en defensa, pero las futbolistas de Irene Ferreras ganaban los duelos y mantenían la posesión del balón para insistir en ataque.

Laura Sánchez controló bien algún remate aislado y Keefe pidió penalti en un contragolpe a la media hora de partido. La pausa de hidratación sentó bien al Sevilla, que fue ganando metros, y un despeje errático de Manoly como última defensora lo aprovechó Alba Cerrato para adentrarse en el área y batir a la portera del Granada con una excelente definición. Las hispalenses dominaron la recta final del primer acto aun sin demasiado peligro ya.

El Granada salió a por todas tras el descanso, con María Barquero por la canterana Vera Molina para atacar con una especie de rombo, y Cristina Postigo aprovechó un envío a balón parado al quedar un balón muerto en el área. Emulando lo que ocurrió en la primera parte, las rojiblancas volvieron a apretar arriba y Barquero perdonó en las mismas narices de Cheza tras otra asistencia de Manoly. No lo haría Keefe, con tanta fortuna en el área como Postigo antes entre la empanada sevillista.

Reacción hispalense

El Sevilla se vio obligado a dar un paso adelante que el Granada trató de aprovechar al contragolpe. Pudo aumentar la brecha en otra acción de área con hasta tres disparos en la que Cheza desvió lo justo un tiro cruzado de Laura Pérez, sin que Jujuba alcanzara el rechace, topándose luego con el poste Manoly y con una rival Ari Mingueza. Uno solo le bastaría poco después a Andrea en la rojiblanca gracias a una jugada trenzada por las revulsivas Kanteh y Wifi. Laura Sánchez tuvo aparecer a continuación ante un intento de Gemma desde fuera del área y en un cabezazo de Andrea en sus inmediaciones. Una de sus zagueras se interpuso más tarde ante otro remate de Rosa. El guion volvía a parecerse al del primer tiempo con la nueva reacción hispalense.

Lo estaba pasando mal el Granada y Ferreras introdujo a Miku y a Blanca por Leles y Laura Pérez para refrescar a su equipo. Hasta la capitana Lauri terminó en el área propia, sin perder la clase ni fajándose para defender. Laura Sánchez tuvo que volver a aparecer ante una definición a bocajarro de Wifi al primer palo a diez minutos del final ya, poderosa también para dominar su parcela a balón parado. Las rojiblancas, sin embargo, supieron protegerse con la pelota durante los últimos minutos para amarrar su ventaja gracias también a las oportunísimas coberturas de Alba Pérez atrás. Incluso Solvoll pudo firmar el cuarto a centro de Blanca tras salir para el tiempo añadido.