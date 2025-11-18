Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz firma una bandera a un aficionado. Ariel C. Rojas

Opinión Granada CF

Pablo Sáenz elige un camino controvertido

Volverá al Albacete en el mercado de invierno o en verano seguramente, pero hay formas más sutiles de lograrlo que limpiar su perfil en Instagram de la mayoría de alusiones al club que le paga

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Se dice que los futbolistas suelen jugar donde quieren, sobre todo si el 'amor' es mutuo por parte del club anhelado, pero Pablo Sáenz ha ... elegido un camino controvertido para regresar al Albacete. Seguramente volverá al equipo en el que fue tan feliz durante su cesión, sea en el próximo mercado de invierno o en verano, cuando concluya su contrato. Sin embargo, hay formas más sutiles de lograr su objetivo que limpiar su perfil en Instagram de la mayoría de alusiones a la entidad que todavía le paga, el Granada CF.

