Pablo Sáenz elige un camino controvertido

Se dice que los futbolistas suelen jugar donde quieren, sobre todo si el 'amor' es mutuo por parte del club anhelado, pero Pablo Sáenz ha ... elegido un camino controvertido para regresar al Albacete. Seguramente volverá al equipo en el que fue tan feliz durante su cesión, sea en el próximo mercado de invierno o en verano, cuando concluya su contrato. Sin embargo, hay formas más sutiles de lograr su objetivo que limpiar su perfil en Instagram de la mayoría de alusiones a la entidad que todavía le paga, el Granada CF.

Este cambio en su cuenta, que tampoco ha explicado (a la hora a la que escribo esta seguía bastante despejada de motivos rojiblancos), solo le puede reportar el aplauso fácil de los aficionados manchegos más forofos. No creo que los prudentes piensen que sea buena estrategia de salida. La mayoría de granadinistas, su hinchada todavía, es probable que se lo tome como una afrenta. No me extrañaría que alguno le silbe en sus participaciones. Entre sus 'jefes' asumo la impresión de un gesto algo ridículo e infantil que facilita en poco cualquier negociación futura. El Alba tendrá que dejar algo en caja para precipitar los acontecimientos. El sueldo de Pablo Sáenz no ahoga tanto como el de Hongla, otro todavía más confundido en cómo hacer las cosas que su compañero.

Pablo quiere participar de lo que sucede en el campo, como cualquier profesional. Hasta ahí, todo normal. Busca, como todos, sentirse importante para su entrenador y erigirse en ídolo para los que están en la grada. Ha tenido oportunidades para ello. Empezó la temporada con los titulares. En los cinco primeros partidos, estuvo cuatro veces en el once inicial, marcando un gol justo el día que ejerció de revulsivo. Todo coincidió con el penoso arranque colectivo. Pacheta tuvo que aplicar ajustes y acabó encontrando un patrón con Álex Sola en la banda derecha y Souleymane Faye en la izquierda. Dos extremos rápidos, de desgaste para el contrario, no exentos de calidad y gol. Pablo pasó a la segunda unidad, pero desde entonces aprovechó pocos sus minutos de participación. Ahora, encima, se encuentra con la irrupción de José Arnaiz, con más empaque y experiencia. El talaverano ha mejorado su rendimiento y ha pasado a ser la principal alternativa en el ataque.

Es curioso; ante el Zaragoza, ambos lideraron el contragolpe que sentenció al equipo maño. Arnaiz decidió tirar a meta cuando Pablo estaba solo a su lado. El balón entró y ambos lo celebraron. Una semana después, Sáenz se quedó sin minutos en El Sardinero y el talaverano volvió a marcar.

Puedo corroborar que Pablo es un tipo discreto y educado, de ahí que le pegue tan poco lo que ha hecho. Quizás la situación le desquicie, pero nada bueno encuentra uno de ir por las bravas. Ahí está el caso de Hongla o anteriormente el de Uzuni. Sobre la mesa tiene una oferta de renovación, según fuentes internas, que no ha respondido. Es evidente que tiene un deseo, pero hay que tener cuidado con qué se está dispuesto a hacer para cumplirlo. Salvo que aclare lo ocurrido, le queda como mínimo un mes y medio hasta que abra la ventana de fichajes en enero. Este es su presente hoy en día. Su futuro, ya veremos.