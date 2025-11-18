¿Cuántas veces habrá respondido esa dichosa pregunta? Seguro que miles. Las suficientes como para haber cambiado la respuesta, si no por convencimiento, al menos ... por comodidad. Más que la respuesta en sí, me sorprendió su seguridad, firmeza y parquedad al hacerla. Porque lo que es blanco es blanco y no puede ser negro, ni siquiera gris, por flojito que este sea.

El sábado a media tarde la respondió de nuevo y, casualmente, yo estaba presente. Me encontraba al otro lado de la mesa en la que nos disponíamos a almorzar. Si no recuerdo mal, ella ya degustaba su escalope de pollo con patatas, a toda prisa, para volver al improvisado partido de fútbol que se libraba en la entrada del restaurante entre niños y niñas en vaqueros, vestidos y zapatos de vestir. Sin previo aviso cayó como de la nada, como un mal despeje que se abomba sobremanera y cae en el otro lado del campo para que el central contrario controle el balón suavemente. Así, la conversación que mi interlocutor libraba conmigo cruzó la mesa para dirigirse a ella, a mi hija de 10 años:

–¿Y tú eres del Madrid o del Barça?

Paula no dejó ni de masticar. Solo negó con la cabeza. Negó hasta tres veces, a las tantas y sucesivas interpelaciones que le dirigieron, hasta que el trozo de carne que deglutía pasó por su garganta y liberó su boca para poder espetar un claro y conciso «yo soy del Granada». Miré de reojo a mi antiguo interlocutor y divisé en su cara una ligera mueca de asombro.

Y es que hay algo que nunca entenderán. Algo que aquella misma noche de sábado captaron a la perfección las cámaras de televisión que retransmitían el Racing - Granada: la esencia del fútbol. La que te hace bajar a todo trapo los escalones del estadio santenderino para abrazarte a apenas dos decenas de desconocidos a 900 kilómetros de tu casa, la que te hace vibrar con un empate en el Sardinero, lo que jamás experimentarán los que levantan una orejona tras otra desde el sofá.