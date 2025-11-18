Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Granada en Santander. P. V. / GCF

Opinión Granada CF

Yo soy del Granada

De rebote ·

Hay algo que nunca entenderán y que captaron a la perfección las cámaras de televisión que retransmitían el partido

José Quesada

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

¿Cuántas veces habrá respondido esa dichosa pregunta? Seguro que miles. Las suficientes como para haber cambiado la respuesta, si no por convencimiento, al menos ... por comodidad. Más que la respuesta en sí, me sorprendió su seguridad, firmeza y parquedad al hacerla. Porque lo que es blanco es blanco y no puede ser negro, ni siquiera gris, por flojito que este sea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  3. 3 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Yo soy del Granada

Yo soy del Granada