Pacheta se dirige a sus futbolistas ya tras la derrota en Ipurua. Granada CF - Pepe Villoslada

Fichajes

Las prioridades del Granada en la última semana de mercado

El club rojiblanco busca un delantero y un centrocampista más allá de atender a otras opciones

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:30

Un delantero y un centrocampista marcan las prioridades del Granada en la última semana del mercado de fichajes estival, según concretaron a IDEAL fuentes del ... mismo. El club rojiblanco afronta los siete últimos días del periodo de incorporaciones, que cerrará a medianoche del próximo lunes, con la urgencia de firmar a dos futbolistas diferenciales para la Segunda división como mínimo más allá de atender a otras opciones que surjan como posibilidades para mejorar una plantilla con demasiadas carencias todavía.

