Martin Hongla acude al duelo con un futbolista del Eibar en Ipurua. LOF

Mercado de fichajes

La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada

Medios griegos informan de la reactivación del interés del Aris de Salónica

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:26

La posibilidad de la salida de Martin Hongla antes del cierre del mercado sigue abierta, según confirmaron a IDEAL fuentes próximas al futbolista. Medios griegos ... informan de la reactivación del interés del Aris de Salónica, del que puede salir el exrojiblanco Monchu precisamente, aunque el camerunés no sería la primera opción para sustituirle. Tanto el Granada como Hongla continúan abiertos a cualquier opción que fuera positiva para las dos partes ya que el club todavía pretende aligerar su masa salarial y el centrocampista, volver a competir al máximo nivel con la prioridad de seguir en España.

