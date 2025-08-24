La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada

La posibilidad de la salida de Martin Hongla antes del cierre del mercado sigue abierta, según confirmaron a IDEAL fuentes próximas al futbolista. Medios griegos ... informan de la reactivación del interés del Aris de Salónica, del que puede salir el exrojiblanco Monchu precisamente, aunque el camerunés no sería la primera opción para sustituirle. Tanto el Granada como Hongla continúan abiertos a cualquier opción que fuera positiva para las dos partes ya que el club todavía pretende aligerar su masa salarial y el centrocampista, volver a competir al máximo nivel con la prioridad de seguir en España.

Hongla parecía finalmente convencido de seguir en el Granada al garantizarse que la selección de Camerún seguirá teniéndole en cuenta –una de sus inquietudes–, pero asume los planes del club con él. En invierno, además, pretende participar en la Copa África que podría apartarle de hasta cuatro jornadas adicionales a las ventanas de septiembre y octubre como mínimo. La temporada pasada ya se perdió seis partidos por irse con su combinado nacional.

Naufragio como central

Capitán durante varios amistosos de la pretemporada, ya fuera anecdótico o no, Hongla fue titular en las dos primeras jornadas del presente campeonato y Pacheta se apoya en la coincidencia previa en el Valladolid para reivindicarle en el equipo. Contra el Deportivo de La Coruña marcó un golazo aislado, con un rendimiento pobre por lo demás en sintonía con el resto, pero en Eibar naufragó como central pese a que su entrenador ya le había empleado ahí con el conjunto pucelano.