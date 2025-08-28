El Málaga cederá 600 entradas a 20 euros al Granada

Primer derbiEl Málaga cederá 600 entradas a 20 euros al Granada
El partido se jugará el sábado 6 de septiembre a las 21 horas en La Rosaleda
Granada
Jueves, 28 de agosto 2025, 11:11
El Málaga cederá 600 entradas a 20 euros en principio al Granada, según avanzó 'La Jugada de Granada' en Canal Sur Radio, de cara al ... primer derbi de la temporada para ambos equipos. Los rojiblancos visitarán La Rosaleda el sábado 6 de septiembre a las 21 horas, con previsible movilización de sus aficionados. Queda por ver si el club organiza el desplazamiento con autobuses como ocurrió por ejemplo el curso pasado.
El Málaga, por su parte, abrió ya la venta 'on line' entre sus abonados con el descuento habitual del 10% hasta en dos entradas y con un máximo de seis. El público general podrá adquirir los boletos en las taquillas de La Rosaleda desde el lunes que viene. El club recomendó a sus seguidores realizar la compra de forma anticipada para «garantizar su asistencia a uno de los partidos más atractivos de la temporada».
