Aficionados del Granada en La Rosaleda de Málaga por el derbi de la temporada pasada. José Miguel Baldomero

Primer derbi

El Málaga cederá 600 entradas a 20 euros al Granada

El partido se jugará el sábado 6 de septiembre a las 21 horas en La Rosaleda

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:11

El Málaga cederá 600 entradas a 20 euros en principio al Granada, según avanzó 'La Jugada de Granada' en Canal Sur Radio, de cara al ... primer derbi de la temporada para ambos equipos. Los rojiblancos visitarán La Rosaleda el sábado 6 de septiembre a las 21 horas, con previsible movilización de sus aficionados. Queda por ver si el club organiza el desplazamiento con autobuses como ocurrió por ejemplo el curso pasado.

