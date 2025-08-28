Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Granada durante un partido anterior en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Afición del Granada

'Unión Granadinista' convoca una concentración pacífica para «exigir respeto»

Este colectivo cita a los hinchas el domingo a las 20.30 horas frente a la tienda del club en Los Cármenes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:54

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha autorizado también la concentración pacífica del colectivo 'Unión Granadinista' para «exigir respeto» a la directiva del club antes ... del partido del domingo contra el Mirandés en Los Cármenes. En concreto, este movimiento cita a los hinchas a las 20.30 horas frente a la tienda en el estadio. Irá coordinada con la manifestación de 'Marea Rojiblanca', también aprobada por Subdelegación, a partir de las 19.00h desde la plaza Fontiveros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  4. 4 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  8. 8 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10

    El litro de AOVE rompe la barrera de los cuatro euros: «No debería asustarnos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Unión Granadinista' convoca una concentración pacífica para «exigir respeto»

&#039;Unión Granadinista&#039; convoca una concentración pacífica para «exigir respeto»