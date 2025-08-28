Afición del Granada'Unión Granadinista' convoca una concentración pacífica para «exigir respeto»
Este colectivo cita a los hinchas el domingo a las 20.30 horas frente a la tienda del club en Los Cármenes
Granada
Jueves, 28 de agosto 2025, 10:54
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha autorizado también la concentración pacífica del colectivo 'Unión Granadinista' para «exigir respeto» a la directiva del club antes ... del partido del domingo contra el Mirandés en Los Cármenes. En concreto, este movimiento cita a los hinchas a las 20.30 horas frente a la tienda en el estadio. Irá coordinada con la manifestación de 'Marea Rojiblanca', también aprobada por Subdelegación, a partir de las 19.00h desde la plaza Fontiveros.
«Diversos colectivos de aficionados del Granada CF, entre los que se encuentra 'Unión Granadinista', denunciamos el abandono y la ausencia de respuestas claras por parte de la directiva. Como afición reclamamos lo mínimo que merece una entidad casi centenaria: respeto a su historia, a sus seguidores y a su presente y futuro», justifica este movimiento. «Convocamos a todos los granadinistas a una concentración pacífica para alzar juntos la voz y exigir el respeto que nuestra afición y nuestro club merecen», concluye.
