Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Granada protestan en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Afición del Granada

La Subdelegación del Gobierno aprueba la manifestación de 'Marea rojiblanca'

Esta convocatoria de protesta es independiente de la de 'Unión granadinista', sin aprobación aún de las autoridades esta última

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:11

La Subdelegación del Gobierno aprobó este pasado lunes la convocatoria de protesta del colectivo de aficionados 'Marea Rojiblanca' contra la directiva del Granada y su ... gestión del club. La manifestación precederá el partido contra el Mirandés en los alrededores de Los Cármenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  3. 3 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  4. 4

    La salud del futuro llega a Juventud
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  7. 7 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  8. 8

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  9. 9 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  10. 10 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Subdelegación del Gobierno aprueba la manifestación de 'Marea rojiblanca'

La Subdelegación del Gobierno aprueba la manifestación de &#039;Marea rojiblanca&#039;