La Subdelegación del Gobierno aprueba la manifestación de 'Marea rojiblanca'

La Subdelegación del Gobierno aprobó este pasado lunes la convocatoria de protesta del colectivo de aficionados 'Marea Rojiblanca' contra la directiva del Granada y su ... gestión del club. La manifestación precederá el partido contra el Mirandés en los alrededores de Los Cármenes.

'Marea rojiblanca', que todavía no ha identificado a individuo alguno tras su denominación, pidió «paciencia y comprensión» antes de difundir los detalles de la convocatoria. «Estamos trabajando arduamente con otras organizaciones, coordinándonos con otros grupos para que sea lo más efectiva y representativa posible. Creemos que es fundamental que estemos todos unidos en esta lucha por el futuro de nuestro club», amplía.

La convocatoria de 'Marea rojiblanca' es independiente de la de 'Unión granadinista', sin aprobación aún de las autoridades esta última. Ambos movimientos se encuentran en comunicación no obstante para coordinarse.