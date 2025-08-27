La Subdelegación del Gobierno aprueba la manifestación de 'Marea rojiblanca'

Afición del GranadaLa Subdelegación del Gobierno aprueba la manifestación de 'Marea rojiblanca'
Esta convocatoria de protesta es independiente de la de 'Unión granadinista', sin aprobación aún de las autoridades esta última
Granada
Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:11
La Subdelegación del Gobierno aprobó este pasado lunes la convocatoria de protesta del colectivo de aficionados 'Marea Rojiblanca' contra la directiva del Granada y su ... gestión del club. La manifestación precederá el partido contra el Mirandés en los alrededores de Los Cármenes.
'Marea rojiblanca', que todavía no ha identificado a individuo alguno tras su denominación, pidió «paciencia y comprensión» antes de difundir los detalles de la convocatoria. «Estamos trabajando arduamente con otras organizaciones, coordinándonos con otros grupos para que sea lo más efectiva y representativa posible. Creemos que es fundamental que estemos todos unidos en esta lucha por el futuro de nuestro club», amplía.
La convocatoria de 'Marea rojiblanca' es independiente de la de 'Unión granadinista', sin aprobación aún de las autoridades esta última. Ambos movimientos se encuentran en comunicación no obstante para coordinarse.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.