Superar el miedo escénico en casa, el nuevo reto

Superar el miedo escénico en Los Cármenes emerge como el nuevo reto del Granada ante la visita de la Real Sociedad B. El equipo espera ... refrendar la mejoría de resultados en casa, con la probable presencia de Moha Bouldini en una alineación más reconocible tras volver con cuatro puntos de sus dos salidas consecutivas a Burgos y Huesca.

Los dos partidos a domicilio se antojaban todo un 'Tourmalet' para el Granada, raquítico sin más puntos que el de Málaga hasta entonces, pero los rojiblancos se hicieron fuertes lejos del Zaidín y ahora deben empezar a sumar también en su estadio con dos encuentros seguidos sin salir del mismo esta vez. El primero lo jugará con un equipo filial recién ascendido como la Real Sociedad B, con todas las circunstancias que suelen rodear a estos equipos: inocentes pero descarados y plagados de meritorios en busca de una oportunidad con sus 'mayores'.

Desperdiciada la bala inaugural con el Deportivo de La Coruña, y también las posteriores con el Mirandés y con el Leganés, al Granada le toca redimirse ante su afición. El panorama rojiblanco sigue siendo preocupante, todavía colista, pero la disponibilidad de una plantilla algo más extensa ya y las dos jornadas fuera sin perder invitan a la calma con la opción de superar a la Real Sociedad B y lograr el primer triunfo de la temporada en Los Cármenes.

Continuidad de lo básico

Todo apunta a que Pacheta dará continuidad a los principios más básicos que vienen dándole estabilidad al Granada. Eso pasa por el trivote en la medular una vez restablecida la línea de cuatro hombres atrás, más allá de la esperada aparición de Bouldini como referencia arriba tras superar los problemas en uno de sus tobillos. El marroquí espera recuperar la titularidad que ya obtuvo a los dos días de firmar y que desde Málaga cedió en Jorge Pascual, inoperante en punta.

No se esperan más novedades, por lo que Rubén Alcaraz seguiría como vértice en el centro del campo y Loïc Williams, en el banquillo. También debe afianzarse en el lateral izquierdo Baïla Diallo, sin que sus molestias en Huesca parecieran tener mayor incidencia de cara a esta nueva jornada.

Enfrente, la Real Sociedad B encadena seis partidos sin ganar desde que lo hiciera en su debut con el Zaragoza. El filial perdió en sus tres salidas –Málaga, Las Palmas y Eibar–, pero volvió a puntuar como local con sus empates ante los andaluces Almería, Cádiz y Córdoba. Ahora espera comprobar si también pesca contra los equipos de la comunidad en su propio territorio.

A la visita de la Real Sociedad B le seguirá la de Las Palmas. Ahí ya sí que tocará pensar en quién ocupará la portería si Luca se va con Argelia y Ander Astralaga, con la sub-21 española.