Manu Lama y Rubén Alcaraz, eufóricos tras el triunfo del Granada en Huesca en la jornada pasada. P. V. - GCF

La previa del Granada-Real Sociedad B

Superar el miedo escénico en casa, el nuevo reto

El espera espera refrendar la mejoría de resultados en su estadio, con la probable presencia de Bouldini en un 'once' más reconocible tras volver con cuatro puntos de las dos salidas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:36

Comenta

Superar el miedo escénico en Los Cármenes emerge como el nuevo reto del Granada ante la visita de la Real Sociedad B. El equipo espera ... refrendar la mejoría de resultados en casa, con la probable presencia de Moha Bouldini en una alineación más reconocible tras volver con cuatro puntos de sus dos salidas consecutivas a Burgos y Huesca.

