Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bouldini protege un balón de espaldas en Huesca. LOF

Opinión Granada CF

El mal fario se rompe

La otra mirada ·

Es solo un triunfo, pero los rojiblancos se parecieron a un equipo por primera vez y puede ser un punto de inflexión

Justo Ruiz

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:39

Comenta

¡Aleluya! Las plegarias de los aficionados a la Virgen de las Angustias surtieron su efecto y el Granada logró, por fin, su primera victoria ... y rompe su mal fario. El triunfo sobre el Huesca necesitó una cesárea sin epidural. En realidad, hubo que utilizar un cuchillo de monte, la zurda de Alemañ, para abrir el vientre y que saliera esa criatura poco agraciada pero recibida como la Venus de Milo, un triunfo gestado en realidad en el magullado corazón de la afición. La fiesta emocional por ese renacimiento y la eterna comunión con sus seguidores mantiene al equipo granadino en la persecución de su gran objetivo: la permanencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  2. 2 Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  3. 3 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  4. 4 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  5. 5 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  6. 6

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  7. 7 Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos
  8. 8 El Corte Inglés cambia el modelo de su tarjeta de crédito
  9. 9 La Diputación de Granada realizará una inversión histórica de 52,7 millones gracias a los fondos europeos
  10. 10 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mal fario se rompe

El mal fario se rompe