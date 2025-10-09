Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iker García golpea un balón durante un entrenamiento de la semana. Granada CF - Pepe Villoslada

Granada - Las Palmas

Examen con portería de circunstancias

La previa ·

El recreativista Iker García sustituirá a los internacionales Luca y Astralaga ante la visita de un rival recién descendido

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Todo un rival recién descendido como la UD Las Palmas examinará la primera racha positiva en lo que va de temporada para el Granada pero ... con portero de circunstancias. Iker García, valenciano titular del Recreativo en Tercera RFEF a sus 19 años, será quien defienda la meta rojiblanca en Los Cármenes como sustituto de los internacionales Luca Zidane y Ander Astralaga. Pacheta y los suyos buscarán una tercera victoria consecutiva en este segundo encuentro seguido en el Zaidín para no volver a los puestos de descenso durante el fin de semana.

