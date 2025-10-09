Examen con portería de circunstancias

Todo un rival recién descendido como la UD Las Palmas examinará la primera racha positiva en lo que va de temporada para el Granada pero ... con portero de circunstancias. Iker García, valenciano titular del Recreativo en Tercera RFEF a sus 19 años, será quien defienda la meta rojiblanca en Los Cármenes como sustituto de los internacionales Luca Zidane y Ander Astralaga. Pacheta y los suyos buscarán una tercera victoria consecutiva en este segundo encuentro seguido en el Zaidín para no volver a los puestos de descenso durante el fin de semana.

El Granada procurará que a Iker García le disparen lo menos posible, como es lógico, más allá de confiar en el portero llamado a ser el tercero de la plantilla desde que la planificación de mercado descartó finalmente el fichaje de un guardameta más en verano por las limitaciones del tope salarial. Los rojiblancos esperan extender sus 40 primeros minutos contra la Real Sociedad B, sin la relajación que precedió el descanso ni la que siguió ya durante la segunda parte. No sobrará ningún tiempo esta vez.

Jugar con Iker García como portero no alterará mucho más los planes de Pacheta, convencido de haber encontrado al fin la estabilidad en su equipo. El entrenador habría repetido alineación por tercera jornada consecutiva muy probablemente de haber contado con Luca bajo palos, toda vez que Moha Bouldini no parece aún completamente restablecido de sus molestias en un tobillo como para sentar a Jorge Pascual en punta. Todo lo demás parece inamovible.

Aún podría plantearse el técnico una zaga de tres centrales para proteger a su guardameta de circunstancias, con la vuelta de Loïc Williams, pero no parece que vaya a hacerlo. El Granada debe plantar batalla en el centro del campo a la UD Las Palmas, asumido su probable dominio de la posesión, y Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ vienen haciéndose tan fuertes ahí como Oscar Naasei y Manu Lama como pareja atrás. Nadie en su sano juicio quitaría tampoco a Souleymane Faye ni Álex Sola de los extremos, más allá del debate sobre Pascual.

El menos goleado

El Granada, que viene de hacerle una 'manita' a la Real Sociedad B, recibirá ahora al equipo menos goleado de todo el fútbol profesional español con justamente cinco tantos en las ocho jornadas que van del campeonato. Después del descenso con el exrojiblanco Diego Martínez, la UD Las Palmas eligió al exfutbolista Luis García como entrenador tras pasar por el Espanyol del que fue capitán y por ahora únicamente le han ganado dos andaluces y en su propio estadio, el Málaga y el Almería; un trauma que rompió sobre la bocina con el Cádiz este pasado domingo. Fuera, sin embargo, venció en Córdoba y Leganés y empató en Andorra y Burgos sin derrotas todavía. Ningún rival le hizo más de un gol, ni tan siquiera los que le tumbaron.