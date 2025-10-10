Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Granada CF
Granada - Las Palmas

El emotivo cartel en homenaje a Kirian por su linfoma

«Qué te vamos a contar nosotros de 'eterna lucha', cuando has ganado los dos partidos más importantes de tu vida», le dedica el club

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:36

Comenta

El Granada rindió homenaje a Kirian Rodríguez, centrocampista de la UD Las Palmas, antes de la visita del conjunto canario a Los Cármenes este viernes (20.30 horas). El club le dedicó el habitual cartel previo al partido, ilustrándole sentado junto a un 'ex' de este equipo como Sergio Ruiz -que de amarillo paró su carrera futbolística por salud mental, y con la curiosidad de compartir el dorsal '20'- en el Mirador de San Nicolás mirando hacia la Alhambra con la siguiente frase: «Qué te vamos a contar nosotros de 'eterna lucha', cuando has ganado los dos partidos más importantes de tu vida».

Kirian viene de reaparecer ocho meses de su recaída de un linfoma de Hodgkin durante la recta final de la victoria frente al Cádiz de la jornada anterior y jugará en Los Cármenes. Este cáncer le fue diagnosticado en agosto de 2022.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  4. 4

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7 Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía
  8. 8

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  9. 9

    Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja
  10. 10

    Prisión para el marido de la excandidata del PP de Pulianas que atropelló a la pareja de una edil del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El emotivo cartel en homenaje a Kirian por su linfoma

El emotivo cartel en homenaje a Kirian por su linfoma