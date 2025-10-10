El emotivo cartel en homenaje a Kirian por su linfoma
«Qué te vamos a contar nosotros de 'eterna lucha', cuando has ganado los dos partidos más importantes de tu vida», le dedica el club
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 10:36
El Granada rindió homenaje a Kirian Rodríguez, centrocampista de la UD Las Palmas, antes de la visita del conjunto canario a Los Cármenes este viernes (20.30 horas). El club le dedicó el habitual cartel previo al partido, ilustrándole sentado junto a un 'ex' de este equipo como Sergio Ruiz -que de amarillo paró su carrera futbolística por salud mental, y con la curiosidad de compartir el dorsal '20'- en el Mirador de San Nicolás mirando hacia la Alhambra con la siguiente frase: «Qué te vamos a contar nosotros de 'eterna lucha', cuando has ganado los dos partidos más importantes de tu vida».
Kirian viene de reaparecer ocho meses de su recaída de un linfoma de Hodgkin durante la recta final de la victoria frente al Cádiz de la jornada anterior y jugará en Los Cármenes. Este cáncer le fue diagnosticado en agosto de 2022.