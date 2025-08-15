Demasiadas dudas para empezar ante Yeremay

Atrás quedan ya los amistosos de pretemporada independientemente de que fueran retransmitidos o no. El Granada inaugura el campeonato, por segundo curso consecutivo en Segunda ... división, y lo hace en Los Cármenes con el Deportivo de La Coruña por invitado. Un club histórico y un equipo que, pese a subir hace poco más de un año y pelear por la permanencia el pasado ejercicio, sí parece haberse reforzado en el mercado tal y como quería y además se hace fuerte para retener a Yeremay como a su mejor futbolista pese a recibir ofertas que ya rondan los treinta millones de euros. Enfrente, el Granada plantea demasiadas dudas más allá de sus resultados hasta ahora en verano. El granadinismo prestará su apoyo incansable, rozando el tope de abonados por tercer año consecutivo, pero su paciencia se encuentra ya mermada.

Al cierre de esta edición, Pacheta desconocía aún si podría contar o no finalmente con Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo al no encontrarse aún inscritos en LaLiga. Lo explica la exigencia de la patronal del fútbol español con los márgenes salariales de los clubes, y el rojiblanco no es ni mucho menos el único que lo sufre ni tan siquiera el que más. El entrenador, además, tampoco recupera a tiempo a Pau Casadesús al seguir convaleciente del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió tras el primer amistoso. Seguirá ahí Oscar Naasei, que cumplió durante los duelos veraniegos como parche a falta de comprobarlo en competición y ante Yeremay encima.

No está el Granada como para hacer muchos experimentos y, sin embargo, puede verse obligado a ellos. Ni tan siquiera resulta natural del todo que Jorge Pascual supla a Lucas Boyé como delantero centro, al tratarse de un punta aún menos '9' que el argentino sin rodaje como rojiblanco más allá de lo que jugó durante el trofeo con el Al Ain cuando este cayó lesionado. Y aun así, con su inscripción también en el aire, los acontecimientos podrían llevar a la titularidad a Stoichkov sin ser un ariete clásico tampoco. La otra opción sería Shon Weissman después de que únicamente la movilización de la afición del Fortuna Düsseldorf por sus comentarios sobre Palestina como israelí impidieran su fichaje. Por la banda izquierda saldría Sergio Rodelas.

Pacheta sí cuenta con Sergio Ruiz como titular incluso pese a no haber jugado ni un minuto en pretemporada. El centrocampista cántabro, nuevo capitán del equipo como último superviviente del ascenso de 2023, viene siguiendo una preparación rigurosa desde la pequeña lesión en el psoas que sufrió durante la segunda semana de entrenamientos. Todo, no obstante, destinado a que pudiera jugar contra el Deportivo. Si no pudiera actuar de inicio, el entrenador tendría que dar una nueva vuelca de tuerca a sus planteamientos quizás con Stoichkov de mediapunta.

El enigma de Hongla

Juegue o no Sergio Ruiz como titular, uno que sí apunta a los once elegidos contra todo pronóstico es Martin Hongla. La sanción que Pedro Alemañ arrastra por su expulsión durante su último partido con el Valencia Mestalla en Segunda RFEF la temporada pasada obliga a Pacheta a recuperar a un futbolista que lleva todo el verano en la rampa de salida de forma indisimulada. Aun así, le conoce desde que contribuyera a su fichaje por el Valladolid hace dos años y medio y quizás apele a su amor propio para extraer su mejor rendimiento aunque sea para esta primera jornada.

Al Granada le urge un centro del campo firme contra el Deportivo, ya con puntos en juego además de su credibilidad de cara a la competición ya en Los Cármenes, y la ubicación del indiscutible Manu Trigueros en el doble pivote parece demasiada responsabilidad para la 'gasolina' que le queda. También lo parece la titularidad del recreativista Dominique Moubeke, con mucho protagonismo en verano pero aún 'verde' para afrontar el fuego real.

El talento de Yeremay exige todas las precauciones posibles. El pasado mes de mayo, en Riazor, le bastó con jugar el último cuarto de hora para poner patas arriba un partido que el Granada tenía prácticamente ganado ya. Aquel duelo supuso el debut de Pacheta al frente de los rojiblancos además, así que seguro que lo recuerda bien. Su equipo necesitó marcar tres goles para ganar entonces, pero ya no tiene tanta pólvora. El balance de los amistosos retransmitidos fue de una única diana, y la marcó el lesionado Boyé.

Pacheta, no obstante, no quiere que el Granada sienta miedo sino todo lo contrario;ilusión. El entrenador sigue defendiéndose cómodo con lo que tiene, a falta de nuevos fichajes, y pretende un equipo enérgico y ambicioso. Todavía lo sostendrán algunos veteranos, pero son aquellos que vienen de fuera del fútbol profesional incluso quienes deben impulsarlo. Todo empieza este sábado.