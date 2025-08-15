Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Souleymane Faye, José Arnaiz y Jorge Pascual, tres de los cuatro fichajes por inscribir, antes del último entrenamiento. Ariel C. Rojas

La previa del Granada-Deportivo

Demasiadas dudas para empezar ante Yeremay

Los rojiblancos inauguran el campeonato con Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo por inscribir hasta última hora y sin Casadesús finalmente

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:28

Atrás quedan ya los amistosos de pretemporada independientemente de que fueran retransmitidos o no. El Granada inaugura el campeonato, por segundo curso consecutivo en Segunda ... división, y lo hace en Los Cármenes con el Deportivo de La Coruña por invitado. Un club histórico y un equipo que, pese a subir hace poco más de un año y pelear por la permanencia el pasado ejercicio, sí parece haberse reforzado en el mercado tal y como quería y además se hace fuerte para retener a Yeremay como a su mejor futbolista pese a recibir ofertas que ya rondan los treinta millones de euros. Enfrente, el Granada plantea demasiadas dudas más allá de sus resultados hasta ahora en verano. El granadinismo prestará su apoyo incansable, rozando el tope de abonados por tercer año consecutivo, pero su paciencia se encuentra ya mermada.

