Llega lo real

La Liga arranca y el nuevo Granada todavía está con el embalaje. Es un equipo distinto aunque mantenga al mismo entrenador que acabó el pasado ... campeonato, cuyo discurso ambicioso se ha atemperado para no fijar desde el inicio unas expectativas desmesuradas. Para empezar, el partido a partido. Luego, la seguridad de los 50 puntos. Solo entonces, lo que venga. Costará asimilarlo para un sector de la afición, aunque la gran mayoría ha vuelto a dar una lección de fidelidad con la campaña de abonos. Pese al desencanto del fracaso consecutivo en las dos últimas temporadas, el aumento de precios de los carnés y el distanciamiento de los dirigentes evitando las comparecencias públicas, la masa social apenas ha perdido consistencia y garantiza la presencia de aficionados en el vetusto Nuevo Los Cármenes, un estadio falto de casi todo. Queda por ver el ambiente y si se distinguirán las reacciones entre el verde y el palco. Los marcadores influirán como jueces implacables.

La reestructuración de la plantilla queda a medias y aboca al frenesí rojiblanco en las dos semanas restantes de mercado de fichajes. Predominan los melones por saborear, pero también la sensación de que algunos de los que se suben a este tren no estarán en septiembre y que nuevos ocupantes aparecerán entre las dos siguientes paradas. Lo contrario sería extraño y seguramente preocupante.

Pacheta asoma como la única certeza para el seguidor, pero su propuesta osada necesita buenos intérpretes y un plazo de asentamiento. Respecto a lo primero, flotan algunas dudas por el escaso bagaje de ciertos futbolistas y las debilidades en algunas posiciones, como el centro del campo, donde por ahora tendrá que emplearse un jugador, Martin Hongla, que lleva con cartel de salida desde que se inició el bazar estival. Para lo segundo, el tiempo se estira si el juego se vuelve convincente y se agota antes sin puntos. Pacheta conserva el prestigio y le avala su buena mano en mejorar proyectos. De alquimista habrá que tratarle si recupera para la causa a algunos devaluados y si acelera la maduración de los frutos más verdes.

A veces, las pretemporadas muestran rasgos ficticios. La de los nazaríes ha sido confusa por la escasez de partidos en abierto, el rendimiento irregular del conjunto y unos resultados poco estimulantes, sin gol, al que más que por concentración en un delantero querrán llegar por acumulación colectiva.

Lo real, la hora de la verdad, llega este sábado ante el Deportivo de Yeremay y Antonio Hidalgo. Un rival con el gran talento de la categoría bajo el dictado de un entrenador de planteamientos correosos que quiere volver a ser súper. Delante, un Granada que ha de aclarar, cuanto antes, qué quiere ser de mayor.