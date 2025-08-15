Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta lidera una parte del calentamiento durante el último entrenamiento entre bromas. Ariel C. Rojas

Opinión Granada CF

Llega lo real

La plazoleta ·

Pacheta atempera su discurso ambicioso para no fijar unas expectativas desmesuradas al inicio

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:28

La Liga arranca y el nuevo Granada todavía está con el embalaje. Es un equipo distinto aunque mantenga al mismo entrenador que acabó el pasado ... campeonato, cuyo discurso ambicioso se ha atemperado para no fijar desde el inicio unas expectativas desmesuradas. Para empezar, el partido a partido. Luego, la seguridad de los 50 puntos. Solo entonces, lo que venga. Costará asimilarlo para un sector de la afición, aunque la gran mayoría ha vuelto a dar una lección de fidelidad con la campaña de abonos. Pese al desencanto del fracaso consecutivo en las dos últimas temporadas, el aumento de precios de los carnés y el distanciamiento de los dirigentes evitando las comparecencias públicas, la masa social apenas ha perdido consistencia y garantiza la presencia de aficionados en el vetusto Nuevo Los Cármenes, un estadio falto de casi todo. Queda por ver el ambiente y si se distinguirán las reacciones entre el verde y el palco. Los marcadores influirán como jueces implacables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  2. 2 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  5. 5

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  6. 6

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  7. 7 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  8. 8 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  9. 9

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
  10. 10

    Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llega lo real

Llega lo real