Hormigo se presenta por sorpresa: «Somos un club de Primera y ahí hay que volver»

El Granada presentó por sorpesa a Diego Hormigo en Los Cármenes este mismo miércoles, apenas cinco horas después de confirmar su fichaje, durante el mismo ... acto previsto para Souleymena Faye, Baïla Diallo, Ander Astralaga y Pau Casadesús. En torno a un centenar de aficionados desafiaron al calor para acercarse al estadio y conocer a cinco de los ocho fichajes del club en lo que va de verano, bajo la dirección del periodista granadino Antonio Callejón.

«Llevo dos días de locos. Llegué el martes, conocí al míster, y este miércoles ya entrené», compartió Hormigo, feliz por vestirse ya de rojiblanco. «Me sorprendió lo bien que me acogieron en el vestuario; veo que podemos formar una buena familia. Este es un club de Primera y ahí tenemos que devolverlo», se propuso el lateral izquierdo sevillano, para quien «la cercanía a casa es un plus», con la ilusión de «darle una alegría a la afición ya este sábado» con motivo de la visita del Deportivo de La Coruña.

Hormigo presumió de polivalencia, una de las razones para su fichaje. «La temporada pasada jugué en cinco posiciones diferentes aunque la que más disfrute sea la de lateral izquierdo; me falta de portero solamente», bromeó. Formado en la cantera del Sevilla desde cadete, confesó que debutar con su primer equipo fue «un orgullo indescriptible». Lo hizo de la mano de José Luis Mendilibar: «Era muy peculiar y cercano, y me recuerda mucho a Pacheta de hecho».

Ander Astralaga rememoró su paso de Lezama a la Masia, de la cantera del Athletic a la del Barça, con apenas catorce años. «Aprendí mucho de vestuarios llenos de talento, incluido el del primer equipo, al que además era muy fácil adaptarse con tantos jugadores jóvenes», agradeció, humilde cuando se le recordó que paró dos penaltis al Manchester City durante una tanda amistosa. «Fue una suerte aprovecharlo», admitió. Con una sonrisa no disimuló, no obstante, que a Lamine Yamal no le paraba demasiados tiros. «Es un genio», se encogió.

Ahora, eso sí, Astralaga solo piensa en rojiblanco: «En cuanto me dijeron que el Granada estaba interesado tuve muy claro que quería venir por la ambición del club con jugadores jóvenes; estoy encantado de estar aquí y de poder ayudar». A modo de curiosidad, también es portera su hermana menor Eunate, en el Athletic: «Estoy muy orgulloso de su camino y del gran futuro que tiene por delante; la sigo cada partido y la animo. Empezamos juntos en el frontón del parque junto a casa y todavía nos ayudamos en lo que podemos durante los veranos; es muy divertido y charlamos mucho de fútbol».

Aún con problemas con el español, pero con insistencia, se expresó Baïla Diallo. «Estoy muy contento por venir porque estoy en una buena ciudad y un buen club y por conocer a una parte de la afición; espero que juntos podamos ganar muchos partidos. Creo que podemos hacer cosas buenas esta temporada», compartió, declinando la traducción de su amigo y compatriota Souleymane Faye. El extremo se mostró «preparado para el reto de marcar goles en Segunda». Espera celebrarlos al estilo de Monkey D. Luffy, personaje del manga 'One Piece': «Me gusta mucho el 'anime' y flipé cuando me propusieron presentarme así en redes». Su vuelta, tras pasar por el filial años atrás, fue ya pretendida en invierno: «Me hizo mucha ilusión volver cuando ya entonces vi que apostaban por mí entre otros jugadores jóvenes. Cuando insistieron, decidí que quería venir».

«A ver si puedo estar con el Deportivo»

No se mostró aún muy convencido de poder debutar contra el Deportivo este mismo sábado en Los Cármenes el lateral derecho Pau Casadesús. «Tengo muchas ganas y a ver si puedo estar; espero que sí», deseó. Ya jugó en Segunda división con el Andorra del que procede, con gol incluso, en 2022: «Sigue siendo un recurdo muy bonito porque fue un momento muy especial». Volvió a contribuir a ese salto con dos asistencias en el último 'play off' antes de terminar contrato. «Fue una temporada dura, pero terminó de la mejor manera», reconoció, suplente durante buena parte del curso. «Me gusta llegar arriba, hasta línea de fondo, pero también defender», se definió como lateral.