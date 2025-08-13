Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diego Hormigo se hace un selfi con aficionados durante su presentación en Los Cármenes. Ariel C. Rojas

Fichajes del Granada

Hormigo se presenta por sorpresa: «Somos un club de Primera y ahí hay que volver»

Presentaciones oficiales ·

El lateral izquierdo sevillano se une a Souleymane Faye, Baïla Diallo, Ander Astralaga y Pau Casadesús para sus puestas de largo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:02

El Granada presentó por sorpesa a Diego Hormigo en Los Cármenes este mismo miércoles, apenas cinco horas después de confirmar su fichaje, durante el mismo ... acto previsto para Souleymena Faye, Baïla Diallo, Ander Astralaga y Pau Casadesús. En torno a un centenar de aficionados desafiaron al calor para acercarse al estadio y conocer a cinco de los ocho fichajes del club en lo que va de verano, bajo la dirección del periodista granadino Antonio Callejón.

