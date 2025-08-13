Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diego Hormigo posa junto a una joven aficionada. Ariel C. Rojas

Diego Hormigo

«Hubo interés desde junio y creo que el míster me quiere de central»

Declaraciones ·

«Mi objetivo claro era terminar en el Granada y al final se pudo dar después de una larga espera», se congratula el último fichaje rojiblanco

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:35

Diego Hormigo sostuvo en zona mixta tras su presentación que su objetivo este verano era «terminar en el Granada, que es un club muy grande, ... con unas instalaciones increíbles y una afición que lo apoya muchísimo», pese a que se le vinculara previamente con el Córdoba. «Estoy muy contento de estar en esta ciudad y en este equipo. Ya hubo contactos a finales de junio y principios de julio porque le interesaba mucho al míster, pero las negociaciones se enfriaron y al final se pudo dar después de una larga espera», se congratuló el último fichaje rojiblanco, que ya saludó a sus nuevos hinchas apenas cinco horas después de su anuncio oficial.

