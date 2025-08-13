Diego Hormigo«Hubo interés desde junio y creo que el míster me quiere de central»
Declaraciones ·«Mi objetivo claro era terminar en el Granada y al final se pudo dar después de una larga espera», se congratula el último fichaje rojiblanco
Granada
Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:35
Diego Hormigo sostuvo en zona mixta tras su presentación que su objetivo este verano era «terminar en el Granada, que es un club muy grande, ... con unas instalaciones increíbles y una afición que lo apoya muchísimo», pese a que se le vinculara previamente con el Córdoba. «Estoy muy contento de estar en esta ciudad y en este equipo. Ya hubo contactos a finales de junio y principios de julio porque le interesaba mucho al míster, pero las negociaciones se enfriaron y al final se pudo dar después de una larga espera», se congratuló el último fichaje rojiblanco, que ya saludó a sus nuevos hinchas apenas cinco horas después de su anuncio oficial.
«El Granada es un club atractivo para los sevillanos, por la cercanía y el parecido entre ciudades, y ojalá pueda triunfar también yo aquí como otros antes», deseó Hormigo, quien aclaró que no se despidió del Sevilla hasta la noche previa «por una cuestión personal hasta no tener un contrato firmado» y no porque tuviera «intención de seguir allí ni mucho menos». «Además de la polivalencia, puedo aportar garra, ambición y buen ambiente en el vestuario. La mayor parte de mi carrera jugué de lateral y central, aunque creo que el míster me quiere más de central, pero en el Sevilla Atlético disfruté mucho de mediocentro y veo que puedo adaptarme», añadió.
