«No tenemos ninguna duda de que lo vamos a hacer muy bien»

José Arnaiz, Jorge Pascual y Pedro Alemañ fueron presentados este jueves como fichajes del Granada en Los Cármenes ante alrededor de doscientos aficionados después de ... haber debutado ya contra el Eibar en Ipurua el viernes de la semana pasada. El atacante firmado libre de Osasuna, único refuerzo procedente de Primera división en lo que va de verano, fue el encargado de tranquilizar a los hinchas con la mejora del equipo con el paso de las jornadas: «Somos un equipo joven, que necesita adaptarse, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer muy bien porque fichamos jugadores increíbles».

Arnaiz hizo gala ya de los galones que le tiene endosados Pacheta sobre el campo. «Aportaré mi experiencia después de muchos años ya jugando a fútbol, y también ganas», puntualizó el atacante, cuya carrera profesional le llevó del equipo de su barrio en Talavera de la Reina al mismísimo FC Barcelona tras firmarle su filial. «En su día no me quise ir del Valladolid, aunque tampoco allí había sido todo tan bonito porque estuve a punto de dejar el fútbol por culpa de un entrenador que me quería de poner de central incluso; aguanté gracias a mi mujer», compartió, cómodo ahora «en un vestuario muy joven» que ya le tiene como a «uno de los veteranos».

Se da la casualidad de que Arnaiz debutó con aquel filial del Barça precisamente en Los Cármenes. «Caí con el pie derecho y subí a la dinámica del primer equipo prácticamente desde el principio. Movían la pelota tan rápido que no me daba tiempo ni a verla y Messi marcaba diez goles por entrenamiento y eso que estaba Ter Stegen de portero», recordó. El nuevo atacante del Granada se ofrece a jugar donde Pacheta le pida: «Siempre fui un extremo que encaraba hacia dentro y chutaba y tuve la suerte de marcar muchos goles, pero me da igual donde jugar; me adapto bastante bien a cualquier posición de arriba porque manejo bien las dos piernas además».

No viene de jugar en Primera división pero sí procede de una cantera de la máxima categoría Jorge Pascual, de la del Villarreal en concreto. «Fue bastante difícil tomar la decisión de irme de casa con doce años, sobre todo para mi familia y amigos, porque no nos tuvimos cerca, pero me trataron muy bien en la cantera del Villarreal y estoy muy agradecido», expresó. Allí marcó más de 100 goles: «Como delantero me gusta marcar y en un club como el Villarreal se hace más fácil; ojalá aquí sea igual». Quique Setién fue quien le hizo debutar con el primer equipo: «Me estrené en la Conference League después de varios meses entrenando con ellos, y aproveché la oportunidad bastante bien y luego lo hice en Primera contra el Cádiz y en la última jornada tuve suerte con un rebote para marcar al Atlético».

«Llevo varias temporadas ya en el fútbol profesional y soy muy trabajador porque me gusta ayudar al equipo», enarboló Pascual, que concedió cierta importancia a la coincidencia con Pacheta en el Villarreal en su llegada. «Conocernos tan bien hizo que me decantara porque es un muy buen entrenador, y además sabía del gran club que era», apuntó. También tuvo su rol el exrojiblanco Antonio Puertas, también almeriense: «Hicimos buena amistad en el Eibar al estar tan lejos de casa y siempre me habló muy bien del club; es una leyenda aquí, y todo el mundo le reconoce y lleva su camiseta, y me aconsejó que viniera porque iba a estar muy a gusto y se lo agradezco». Promete hacer justicia a su mote de 'león' con sus celebraciones habituales: «Me viene por el pelo pero también por la garra que pongo sobre el campo».

Un estudiante intachable

También procede de una cantera de primer nivel Pedro Alemañ, primer fichaje del verano al llegar libre del Valencia Mestalla, que lo primero que hizo fue aclarar la pronunciación de su apellido. A continuación, repasó su formación en el conjunto che: «Estoy muy orgulloso de mi formación allí y de haber estado muchas veces en dinámica de primer equipo con varios entrenadores diferentes; aprendí mucho de todos ellos. Luego me surgió la oportunidad del Sparta de Rotterdam y volví siendo mejor futbolista». Estudiante de Ingeniería Mecánica, obtuvo un 12,93 en Selectividad en su día: «Mis padres me insistieron mucho con los estudios y hago lo que puedo, pero siempre tuve muy claro que quería ser futbolista aunque tuviera otras opciones».

Alemañ se definió como «un '8'»: «Soy un mediocentro organizador, y puedo ayudar mucho en la salida del balón pero me gusta llegar al área contraria para aportar goles y asistencias; un jugador muy comprometido, que se esfuerza y lo da todo en el campo». «Me ilusionó mucho venir y el míster me transmitió desde el primer momento que seríamos un equipo joven pero que mejoraríamos con el tiempo como bloque, con objetivos ambiciosos», añadió.