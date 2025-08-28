Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Pascual, José Arnaiz y Pedro Alemañ son presentados como fichajes del Granada. Pepe Marín

Fichajes del Granada

«No tenemos ninguna duda de que lo vamos a hacer muy bien»

José Arnaiz, Jorge Pascual y Pedro Alemañ se presentan ante la afición con promesas de mejora

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

José Arnaiz, Jorge Pascual y Pedro Alemañ fueron presentados este jueves como fichajes del Granada en Los Cármenes ante alrededor de doscientos aficionados después de ... haber debutado ya contra el Eibar en Ipurua el viernes de la semana pasada. El atacante firmado libre de Osasuna, único refuerzo procedente de Primera división en lo que va de verano, fue el encargado de tranquilizar a los hinchas con la mejora del equipo con el paso de las jornadas: «Somos un equipo joven, que necesita adaptarse, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer muy bien porque fichamos jugadores increíbles».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  4. 4

    «¿Quién le va a pagar ahora un hotel a mi hijo y su mujer para vivir?»
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  7. 7

    El presunto homicida de la mujer de Motril pidió ayuda a un tercero porque ella «estaba sangrando»
  8. 8

    El litro de AOVE rompe la barrera de los cuatro euros: «No debería asustarnos»
  9. 9 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  10. 10

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «No tenemos ninguna duda de que lo vamos a hacer muy bien»

«No tenemos ninguna duda de que lo vamos a hacer muy bien»