El árbitro corrige la expulsión de Carlos Isaac con una tarjeta amarilla. José Miguel Baldomero

Polémica en el Granada CF

Los insultos de la afición del Córdoba al árbitro antes de corregir la roja

El derbi en Los Cármenes fue el único partido del fin de semana con denuncias de LaLiga por hinchas visitantes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

La afición del Córdoba en Los Cármenes fue la única visitante que provocó denuncias de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF y a ... la Comisión Antiviolencia en todo el fútbol profesional español el pasado fin de semana. Ocurrió, en concreto, por sus insultos al árbitro Manuel Ángel Pérez al expulsar con tarjeta roja directa a Carlos Isaac por la polémica acción de último hombre a los trece minutos del derbi andaluz; una decisión que luego corrigió al verse apelado por la sala VOR de Las Rozas sin razón tal y como terminó reconociendo el Comité Técnico de Árbitros este pasado lunes.

