Los insultos de la afición del Córdoba al árbitro antes de corregir la roja

Polémica en el Granada CFLos insultos de la afición del Córdoba al árbitro antes de corregir la roja
El derbi en Los Cármenes fue el único partido del fin de semana con denuncias de LaLiga por hinchas visitantes
Granada
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:57
La afición del Córdoba en Los Cármenes fue la única visitante que provocó denuncias de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF y a ... la Comisión Antiviolencia en todo el fútbol profesional español el pasado fin de semana. Ocurrió, en concreto, por sus insultos al árbitro Manuel Ángel Pérez al expulsar con tarjeta roja directa a Carlos Isaac por la polémica acción de último hombre a los trece minutos del derbi andaluz; una decisión que luego corrigió al verse apelado por la sala VOR de Las Rozas sin razón tal y como terminó reconociendo el Comité Técnico de Árbitros este pasado lunes.
Los hinchas del Córdoba entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente seis segundos el cántico «árbitro, cabrón», según recoge el informe de LaLiga. El mencionado documento también apunta que antes del descanso, en el minuto 41, se coreó el «písalo, písalo» hacia un futbolista del Granada tendido en el terreno de juego.
A la afición del Granada, y siempre en concreto a la grada de animación, se le recrimina que lanzaran varias bolas de papel a Dalisson cuando iba a lanzar un saque de esquina a los diez minutos, debiendo aplicarse el protocolo para pedirse por megafonía que cesaran los lanzamientos. También se tomó nota de los «¡eh, cabrón!» hacia el portero Iker Álvarez al sacar de puerta en los minutos 18, 54 y 80.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión