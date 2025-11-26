Los insultos de la afición del Córdoba al árbitro antes de corregir la roja

La afición del Córdoba en Los Cármenes fue la única visitante que provocó denuncias de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF y a ... la Comisión Antiviolencia en todo el fútbol profesional español el pasado fin de semana. Ocurrió, en concreto, por sus insultos al árbitro Manuel Ángel Pérez al expulsar con tarjeta roja directa a Carlos Isaac por la polémica acción de último hombre a los trece minutos del derbi andaluz; una decisión que luego corrigió al verse apelado por la sala VOR de Las Rozas sin razón tal y como terminó reconociendo el Comité Técnico de Árbitros este pasado lunes.

Los hinchas del Córdoba entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente seis segundos el cántico «árbitro, cabrón», según recoge el informe de LaLiga. El mencionado documento también apunta que antes del descanso, en el minuto 41, se coreó el «písalo, písalo» hacia un futbolista del Granada tendido en el terreno de juego.

A la afición del Granada, y siempre en concreto a la grada de animación, se le recrimina que lanzaran varias bolas de papel a Dalisson cuando iba a lanzar un saque de esquina a los diez minutos, debiendo aplicarse el protocolo para pedirse por megafonía que cesaran los lanzamientos. También se tomó nota de los «¡eh, cabrón!» hacia el portero Iker Álvarez al sacar de puerta en los minutos 18, 54 y 80.