Aficionados del Granada se indignan con el arbitraje. José Miguel Baldomero

Incidente contra el Córdoba CF

El Comité de Disciplina sanciona al Granada CF con 602 euros

Aficionados de la zona de la grada de animación lanzaron bolas de papel a Dalisson al lanzar de esquina

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

El Comité de Disciplina sancionó con 602 euros al Granada por el lanzamiento de bolas de papel a Dalisson, del Córdoba, al lanzar un saque ... de esquina frente a la zona de la grada de animación a los diez minutos del derbi andaluz del pasado sábado en Los Cármenes. Fue lo que este órgano resolvió en aplicación del artículo 117 del reglamento por alteración del orden del encuentro de carácter leve.

