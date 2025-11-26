El Comité de Disciplina sanciona al Granada CF con 602 euros

Incidente contra el Córdoba CFEl Comité de Disciplina sanciona al Granada CF con 602 euros
Aficionados de la zona de la grada de animación lanzaron bolas de papel a Dalisson al lanzar de esquina
Granada
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:56
El Comité de Disciplina sancionó con 602 euros al Granada por el lanzamiento de bolas de papel a Dalisson, del Córdoba, al lanzar un saque ... de esquina frente a la zona de la grada de animación a los diez minutos del derbi andaluz del pasado sábado en Los Cármenes. Fue lo que este órgano resolvió en aplicación del artículo 117 del reglamento por alteración del orden del encuentro de carácter leve.
Las bolas de papel a Dalisson provocaron la aplicación del protocolo para pedirse por megafonía que cesaran los lanzamientos. El informe de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia recogió también cánticos de «¡eh, cabrón!» hacia el portero Iker Álvarez al sacar de puerta en los minutos 18, 54 y 80.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión