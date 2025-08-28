Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual sostiene su nueva camiseta. Pepe Marín

Fichaje del Granada

Pascual: «Casi siempre jugué de '9' y creo que vengo para jugar ahí»

«La salida de Boyé no me genera ninguna presión; creo que soy totalmente diferente», resalta el delantero firmado del Villarreal

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:58

«Casi siempre jugué de '9' en la cantera del Villarreal y creo que vengo para jugar ahí, aunque al saltar a Segunda lo hiciera ... sobre todo de mediapunta por mis condiciones», compartió Jorge Pascual en zona mixta tras su presentación oficial en Los Cármenes. «La salida de Lucas (Boyé) no me genera ninguna presión; es un jugador extraordinario, al que admiro mucho, pero creo que soy totalmente diferente e intentaré hacerlo lo mejor que pueda para dejarme la piel por este escudo», resaltó.



