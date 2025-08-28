Pascual: «Casi siempre jugué de '9' y creo que vengo para jugar ahí»

«Casi siempre jugué de '9' en la cantera del Villarreal y creo que vengo para jugar ahí, aunque al saltar a Segunda lo hiciera ... sobre todo de mediapunta por mis condiciones», compartió Jorge Pascual en zona mixta tras su presentación oficial en Los Cármenes. «La salida de Lucas (Boyé) no me genera ninguna presión; es un jugador extraordinario, al que admiro mucho, pero creo que soy totalmente diferente e intentaré hacerlo lo mejor que pueda para dejarme la piel por este escudo», resaltó.

El delantero firmado del Villarreal asumió la derrota por su debut en Ipurua como «una mala experiencia ya olvidada». «Sabía que iba a ser un campo difícil porque es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien al arrancar ahora desde el cambio de entrenador pero ya pensamos en el domingo. No soy entrenador como para saber lo que falló, pero lo estamos corrigiendo», apuntó. «La afición apoyó mucho al equipo en los últimos años y queremos sentir su respaldo vayan las cosas bien o mal», rogó.

«Conozco al Granada desde pequeño y sé su historia, así que me hacía mucha ilusión venir. Sabía que la ciudad era preciosa y ahora también que el club está muy bien; fue fácil decidirme», admitió Pascual. «Intentaré ayudar al equipo en cada partido con goles y asistencias y cuantas más vengan, mejor, pero no diré una cifra para no tirarme piedras sobre mi tejado», defendió con prudencia.